En Portada: ¿San Xoán en Ourense? Aquí el meigallo arde todo el verano

El tiempo es la conversación más socorrida en el ascensor, en el rellano de la escalera y en cualquier sala de espera. Una encuesta de la antropóloga Kate Fox constataba que el 90% de los británicos habían hablado del tiempo en las últimas seis horas. El idioma gallego cuenta con más de 70 términos para referirse a la lluvia, un fenómeno estudiado por la investigadora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Elvira Fidalgo. Estos vocablos varían según la intensidad, el tamaño de la gota o el viento.

Los datos nos dicen que el clima tiende a calentarse, como la política. Los últimos cuatro años, incluido 2025, han sido los más cálidos en España desde que comenzaron los registros en 1961. Estos días hasta hemos visto imágenes de incendios forestales en Groenlandia, en el Ártico.

Sí, el tiempo también se radicaliza, se polariza, igual que los políticos, y como ellos, muchas veces a destiempo. Aquí, en casa, hemos tenido nevadas de febrero en noviembre, tormentas de primavera en febrero y calores de agosto en junio. La cigüeña ya no sabe cuándo anidar, el cerezo llama a Meteogalicia para saber cuándo debe echar la flor y el cuco... hace tiempo que ya no se escucha al cuco.

Este lunes, el termómetro alcanzó los 39,6 grados por el día y no bajó de los 23 durante la noche. La previsión es superar los 41 grados con motivo de la primera ola de calor. Trabajar se hace tan difícil como dormir en la ciudad con menos zonas verdes de España, según un informe de la Universidad Politécnica que analiza diez urbes españolas. Las cifras revelan que 81.000 vecinos, casi el 80% de la población de la capital ourensana, carecen de acceso a una zona verde a menos de 300 metros de su casa. Esta es la ciudad que tenemos mientras se debate si es posible organizar una macrofiesta con barras y djs en el Xardín de As Burgas por el San Xoán. Menos mal que al final se trasladó al Campo de Feira.

¿San Xoán en Ourense? Aquí el meigallo arde de calor todo el verano, y a poco que se queme el más mínimo rastrojo o se lance una colilla al aire, la provincia se convierte en una gran lumerada entre fincas sin desbrozar.

La pregunta que les traslado es la siguiente: ¿nos tomamos en serio los efectos del tiempo?