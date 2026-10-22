Alerta de la DGT: aumenta en todo el mundo la mortalidad de los motoristas

La siniestralidad sobre dos ruedas se ha convertido en una emergencia de escala planetaria. Durante la clausura de la segunda Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Motocicleta, celebrada en Zaragoza, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha alertado de que "la mortalidad de los motoristas ha aumentado un 30% en la última década en el mundo, mientras que en España fallecen cerca de 500 cada año".

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El responsable de la DGT defendió la necesidad de articular una respuesta conjunta: "Solo desde la colaboración entre administraciones, fabricantes y usuarios podremos avanzar hacia un objetivo común: reducir la siniestralidad de este colectivo". El foro, promovido por Tráfico junto a la patronal de las dos ruedas (ANESDOR) y organizado por Mobility City y Fundación Ibercaja, reunió a 47 ponentes nacionales e internacionales que coincidieron en que la solución no pasa por una única receta, sino por un enfoque transversal que combine formación práctica, carreteras adaptadas, equipamiento de protección, control de la velocidad y una rápida atención postaccidente.

El congreso expuso las marcadas diferencias territoriales que presenta el fenómeno. En Iberoamérica, los usuarios de motocicleta ya suponen más de cuatro de cada diez muertos en carretera, con una curva al alza que exige extremar la homologación técnica de los cascos y la vigilancia de su uso correcto. Por su parte, en Asia —que aglutina cerca del 60% de las víctimas de tráfico globales con 700.000 fallecidos anuales— los conductores de dos ruedas representan hasta el 46% de las pérdidas humanas, lo que urge a rediseñar la planificación urbana y pacificar velocidades.

A estas carencias se añade la falta de información contrastada sobre el terreno. El director de la Johns Hopkins International Injury Research Unit y experto de la OMS, Abdulgafoor M. Bachani, desveló que solo 36 países disponen de registros traumatológicos cruzados con datos policiales y sanitarios. En el apartado técnico, investigadores como el catedrático de Biomecánica Cerebral Mazdak Ghajari instaron a actualizar los ensayos de laboratorio de los cascos para medir con fidelidad los impactos oblicuos y las fuerzas de rotación que causan daños cerebrales, destacando a su vez el potencial de los airbags para motoristas.

La jornada reservó un bloque específico a los accidentes en el ámbito laboral, especialmente entre los repartidores de mercancías y mensajería en plataformas digitales. La secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño, advirtió del riesgo que entraña la presión por los tiempos de entrega y la falta de descansos, ilustrado por casos como el de Colombia, donde han perdido la vida 30.000 motoristas en los últimos años, en su mayoría menores de 30 años. Ante este escenario, el enviado especial de la ONU, Jean Todt, instó a acelerar las políticas públicas para cumplir la meta de reducir a la mitad la mortalidad vial para 2030, un compromiso en el que el sector industrial, según recordó el portavoz de ANESDOR, José María Riaño, debe seguir aportando a través de la conectividad y la seguridad activa de los vehículos.