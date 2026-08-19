La Alhambra reabre al público tras los terremotos de Granada con la Alcazaba cerrada

El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife volverá a recibir visitantes este miércoles, aunque la Alcazaba permanecerá cerrada "hasta nuevo aviso" debido a la situación sísmica registrada en Granada.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha informado de la reapertura, que mantendrá el horario habitual de 8:30 a 20:00 horas.

Como medida preventiva ante la posibilidad de nuevas réplicas, se han establecido recorridos adaptados en diferentes espacios del monumento. Estos itinerarios están diseñados para facilitar una evacuación rápida en caso de que fuera necesario.

En los Palacios Nazaríes, el recorrido comenzará en el Mexuar y continuará por el Patio Dorado, el Patio de los Arrayanes, la entrada adaptada para personas con movilidad reducida, la Sala de Dos Hermanas, la Sala de los Reyes y Abencerrajes. La salida se realizará hacia el entorno del Patio de los Leones y posteriormente por la Puerta del Príncipe.

En el Generalife, los visitantes accederán por el Paseo de las Adelfas y recorrerán el Pabellón Sur, el Pabellón Norte, el Patio de la Sultana y los Jardines Altos, antes de regresar al Paseo de las Adelfas.

El equipo directivo del Patronato permanece reunido de forma permanente para evaluar la evolución de la actividad sísmica y adoptar las medidas que sean necesarias en cada momento, siguiendo los criterios de seguridad establecidos.