A un año de las municipales, el PP dobla al PSOE en todas las capitales
FUERZA HEGEMÓNICA
El PP se consolida como fuerza hegemónica en las capitales andaluzas a un año de las municipales, ampliando su ventaja sobre el PSOE en todas las grandes ciudades y relegando a los socialistas a sus peores registros, salvo en Cádiz, donde Adelante Andalucía logra situarse como segunda fuerza.
A un año de las municipales el PP es hegemónico en las capitales andaluzas. Supera al PSOE con gran diferencia en Córdoba (45% frente a 17% de los votos en las autonómicas). En Córdoba la sangría de los socialistas es notable, apenas alcanza 30.000 sufragios, mientras Vox alcanza 25.000.
En Granada (48% frente a 20%) y Málaga (42% fente a 19%) también es sólida la ventaja del PP. En Sevilla, en la jornada de ayer dobló en votos a los socialistas 160.000 por 80.000 a punto de cerrarse el escrutinio). En Almería la distancia era similar: 39.000 votos ante 20.000, un 42% para los populares frente al 20% del PSOE.
En Jaén se mantiene la misma dinámica: primera fuerza el PP con más de 28.000 votos y un 46% de apoyos, y 12.500 votos socialistas con un 20% de porcentaje. Sólo hay una capital en la que el PSOE ha cedido la segunda posición: Cádiz. Aquí gana el PP, con más de 21.000 votos pero no llega al 40% (se queda en el 35%) y Adelante se sitúa segundo con un 24%, la menor de las ventajas de los populares en las capitales. El PSOE obtiene un 21%.
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