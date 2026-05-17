¿Qué pasaría si...?

Corren tiempos convulsos y de inquietante incertidumbre. Dejando a un lado lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en el interior el llamado Estado del Bienestar atraviesa una de sus etapas más delicadas.

La sanidad pública sigue bloqueada por conflictos que se prolongan demasiado, mientras el modelo actual del Sistema Nacional de Salud parece haber quedado desfasado. Han cambiado la población, las necesidades y la tecnología, pero no siempre los medios ni la organización. ¿Podría la inteligencia artificial ayudar a aliviar la carga de trabajo de los sanitarios y a reducir sus guardias?

En educación ocurre algo parecido. Los cambios en los medios de producción y en el mundo laboral no siempre se corresponden con el sistema actual. ¿Es suficiente una hora semanal de digitalización y tecnología en secundaria? A ello se suman problemas sociales cada vez más tempranos, que exigen más profesionales y más recursos para poder atenderlos.

Sanidad y educación son competencias autonómicas, pero la magnitud de estos retos exige una respuesta más coordinada y eficaz. En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, seguimos aplicando modelos del pasado, mientras da la impresión de que el Parlamento no escucha con suficiente atención esta realidad.

No se trata de quién ostenta el poder, sino de resolver los problemas de la ciudadanía. Y ahí es donde la democracia debe ser más útil y más cercana. Quizá los sondeos políticos deberían ir acompañados también de la voz directa de los ciudadanos, para que los candidatos muestren no solo apoyo electoral, sino su capacidad real para resolver estos problemas sociales.

Ese “no es no” lo estamos sufriendo los ciudadanos y votantes.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)