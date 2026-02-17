Aprobada la Estrategia para la Pobreza Energética, que incluye un criterio de renta

El Consejo de Ministros aprobó la Estrategia para la Pobreza Energética 2026-2030, que busca adaptar la normativa para limitar el acceso al bono social eléctrico y al bono social térmico a los hogares con rentas altas, “para cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita”.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) advierten que “con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan”.

La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, subrayó que en la estrategia “la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores”, aunque puntualizó que la introducción del criterio de renta requiere un reglamento.

La Estrategia incluye 13 medidas pluridisciplinares y cuatro ejes de actuación, entre ellos la creación de un Observatorio de la Pobreza Energética, que permitirá definir mejor los indicadores y hacer un seguimiento de la situación, además de poner sobre la mesa actuaciones para proteger a los consumidores más vulnerables en todas las administraciones competentes. Actualmente, se ha lanzado una consulta pública previa para concretar sus actividades y las de su red de colaboradores.