Polémica en Argentina por sobreprecios en contratos en la empresa pública de energía nuclear

El presidente de la compañía estatal de centrales nucleares de Argentina, Nucleoeléctrica, ha presentado su dimisión tras verse envuelto en una polémica de sobreprecios en la licitación del servicio de limpieza para dos de esas instalaciones, que se habría contratado un 130% más caro.

De este modo, según ha adelantado el diario La Nación, Demian Reidel será sustituido por Juan Martín Campos, quien en la actualidad ejercía como presidente de la compañía estatal especializada en producción de dióxido de uranio y otros recursos dedicados a la generación de energía nuclear.

Cuando las irregularidades salieron a la luz, la empresa de gestión de las centrales nucleares resolvió reemplazar a dos directivos designados por Reidel, si bien posteriormente se conoció que el propio presidente de la compañía había saldado recientemente unas deudas personales que rozaban el medio millón de euros.

Aunque inicialmente negó que esa liquidación de los préstamos guardase relación con la posible trama de sobreprecios e irregularidades, hoy mismo ha abandonado la empresa pública; una decisión que se produce mientras el gobierno argentino apuesta por privatizar la compañía. De hecho, ya a finales de septiembre, un decreto firmado por el presidente, Javier Milei, establecía la venta del 44% de sus acciones y un programa de propiedad participada para los empleados.

Reidel, amigo personal de Milei, fue presidente del consejo de asesores económicos ad honorem de la Casa Rosada entre marzo de 2024 y julio de 2025.