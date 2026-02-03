Aprobada la subida de pensiones en España tras trocear el decreto ómnibus

El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo este martes la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%, según ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%.

Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado escudo social, cuyas medidas se han incluido en otro decreto, para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas, ha apuntado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La decisión de separar la subida de las pensiones del llamado escudo social se produce después de que el pasado 27 de enero el Congreso tumbara, con los votos de PP, Junts, Vox y UPN, el decreto ómnibus que incluía ambas materias. Ahora la convalidación de ambos decretos se votará por separado en la Cámara Alta.

La subida de las pensiones para 2026 ya fue efectiva en el mes de enero para los casi 13 millones de pensiones y prestaciones del sistema público y ahora se busca garantizar su continuidad, sin alteraciones en la nómina, con la aprobación, por separado, de la revalorización de las pensiones.

Pensiones contributivas y de clases pasivas

Las pensiones contributivas y de clases pasivas, atendiendo a la evolución de los precios, suben un 2,7% para 2026, la misma cuantía en que se incrementa el complemento para la reducción de la brecha de género.

Este incremento del 2,7% para 2026 beneficia a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizan un 2,7%.

Según cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para este año supone, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentan en cerca de 500 euros anuales.

Pensiones mínimas y no contributivas

Por su parte, las pensiones mínimas suben más del 7% en 2026 (+7,07%). No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el IMV.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizan también un 7,07% para 2026, con lo que alcanzan los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales asciende a 13.106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12.241,6 euros de 2025, y a 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo, por encima de los 15.786,4 euros de 2025.

Asimismo, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros anuales, un 2,7% más.

Congelación coutas autónomos

La norma aprobada este martes incorpora todas las medidas en materia de Seguridad Social que ya venían recogidas en el decreto ómnibus que se tumbó, como la congelación de las cuotas de autónomos para 2026, la no obligación de los parados de presentar la declaración de IRPF, la ampliación en 10 años de préstamos concedidos a la Seguridad Social, y las tarifas para la cotización por contingencias profesionales.

Al mismo tiempo, el decreto amplía durante un año más que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario puedan compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con el trabajo.

Igualmente, el decreto introduce una cotización adicional para los bomberos y agentes forestales a fin de que puedan adelantar la edad de jubilación con aplicación de coeficientes reductores.