Las asociaciones de la Guardia Civil estallan contra Montero

Diferentes asociaciones de la Guardia Civil reclamaron este martes una “rectificación inmediata” a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, por sus declaraciones sobre la muerte de dos agentes en Huelva el pasado viernes durante una operación contra el narcotráfico, que la dirigente calificó como “accidente laboral”. Lo hacía en el debate electoral celebrado en RTVA, en una intervención que este martes matizó subrayando su “respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio”.

Las organizaciones Jucil, AUGC y Asesgc advirtieron que los agentes murieron en una intervención contra organizaciones criminales mientras cumplían con su deber.

Jucil calificó las declaraciones de “absolutamente intolerables” y defendió que lo ocurrido no puede reducirse a un accidente laboral, ya que se produjo durante una persecución a narcos. A su juicio, los hechos apuntan, como mínimo, a homicidio por imprudencia grave, atentado, lesiones y delitos relacionados con el narcotráfico y la criminalidad organizada.

La asociación añade que, si la investigación confirma maniobras de huida por parte de los implicados, se estaría ante una conducta que generó un riesgo extremo con resultado mortal. Subraya además que el impacto final entre embarcaciones no elimina el origen del peligro, vinculado a la persecución de una organización criminal.

Por su parte, AUGC rechazó la expresión utilizada por Montero señalando que los agentes “defendían el Estado de Derecho”. Afirma además que no puede equipararse lo sucedido con un accidente laboral ordinario, criticando tambén la falta de reconocimiento institucional hacia el cuerpo.

Esta asociación también reprocha al Gobierno la ausencia de avances en demandas históricas como la consideración de profesión de riesgo o la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas, medidas que consideran aún pendientes de desarrollo real. De otro lado, la Asesgc ha manifestado que es “un auténtico despropósito” y una “irresponsabilidad” el “minimizar el sacrificio de los guardias civiles que se dejan la vida en el cumplimiento del deber”.

peligrosidad del servicio Así las cosas, apuntan que “existe una clara relación causa-efecto entre la muerte de los agentes y la peligrosidad intrínseca del servicio en el medio marino con embarcaciones vulnerables frente a narcolanchas”. “Si la administración conoce un riesgo y no pone los medios estaría incurriendo en una conducta irregular”, advierten.

Dirgentes del PP creen que “no se puede caer más bajo”, mientras el PSOE guarda silencio

Cargos del Partido Popular salieron en tromba este martes contra la exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, se hacía eco de esas palabras de la exvicepresidenta para arremeter contra ella en su cuenta oficial de X. “No se puede caer más bajo”, dijo.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, resaltaba que llamar “accidente laboral” a la muerte de dos guardias civiles que luchaban contra el narco “es una obscenidad política y moral”. “No se cayeron de un andamio. Fueron asesinados defendiendo el Estado mientras el Gobierno les niega medios, respaldo y dignidad”.

Vox, por su parte, acusó a la candidata Montero de “burlarse” de los dos guardias civiles muertos en Huelva al considerar que su fallecimiento se debió a un accidente laboral. “Estamos hartos de que el Gobierno, que desprotege a los nuestros, encima se burle de ellos, como hizo anoche María Jesús Montero, que calificó de accidente laboral el asesinato de los dos guardias civiles”, dijo la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en rueda de prensa.

Mientras desde el PSOE nadie entraba a valorar la polémica intervención de Montero este martes matizada, el portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, insistió en considerar la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes como “un accidente laboral”. “Lo que tiene que cambiar es que no se considere una profesión de riesgo con peligrosidad ser guardia civil, que lucha contra el narcotráfico. Pero evidentemente es un accidente laboral”, declaró el candidato.

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juamma Moreno, se sumaba a las críticas a Montero, calificando sus palabras como una “frivolidad” de la candidata del PSOE, a quien reclamó más “sensibilidad”.