La Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra el cantante Julio Iglesias tras admitir a trámite la querella presentada por dos exempleadas que le atribuyen presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. El juez Antonio Piña considera que los testimonios de las denunciantes y la documentación aportada contienen indicios suficientes para iniciar el procedimiento penal.

El magistrado ha citado a las dos mujeres a declarar presencialmente el próximo 3 de febrero de 2027. No obstante, precisa que la admisión de la querella no supone un juicio sobre la credibilidad de las acusaciones, sino que permite iniciar las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Entre las pruebas presentadas figura una fotografía de una de las querellantes en la que se aprecia un hematoma en un brazo y dos marcas en un muslo que, según la denuncia, podrían corresponderse con una mordedura humana. La mujer sostiene que las lesiones estarían relacionadas con actos de contenido sexual a los que asegura que era obligada a participar.

La investigación se centra en los presuntos abusos y las lesiones

En su resolución, el juez considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de delitos contra la libertad sexual. También admite investigar posibles delitos de lesiones y trato degradante, aunque estos últimos quedan limitados a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, salvo que formen parte de una dinámica delictiva no prescrita.

Piña recuerda que en este tipo de delitos la declaración de la víctima puede tener especial relevancia, dado que suelen producirse en ámbitos de intimidad y sin testigos directos. La investigación deberá determinar también si alguna de las conductas denunciadas ha prescrito.

Sin embargo, el magistrado rechaza investigar los presuntos delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores. En el primer caso, argumenta que no aprecia indicios de engaño, artificio o una situación de vulnerabilidad en las condiciones de contratación de las mujeres. Respecto al segundo, señala que la legislación de Bahamas y República Dominicana, países donde supuestamente ocurrieron los hechos, no contempla un tipo penal equivalente.

El juez analizará los mensajes intercambiados con el cantante

El auto también examina las conversaciones de WhatsApp mantenidas entre las denunciantes, Julio Iglesias y otras dos trabajadoras que ejercían como responsables de la organización doméstica (house managers).

El magistrado señala que los mensajes reflejan una relación aparentemente fluida y afectuosa durante varios años, con felicitaciones de Año Nuevo y muestras de interés personal que se prolongaron hasta 2024. Esta circunstancia, apunta, presenta una posible contradicción con algunos aspectos de las denuncias que deberá aclararse mediante las declaraciones de las mujeres y el análisis completo de las comunicaciones.

Rechaza concederles la condición de testigos protegidos

El juez también ha denegado la petición de conceder a las dos querellantes la condición de testigos protegidos y de establecer una medida de alejamiento. Considera que no se han aportado elementos concretos que acrediten una situación de peligro que justifique estas medidas.

Por otra parte, Antonio Piña fundamenta la competencia de los tribunales españoles en la nacionalidad española de Julio Iglesias, aunque señala que las denunciantes también podrían acudir a la justicia de los países donde presuntamente ocurrieron los hechos.

En este sentido, el magistrado considera que la vía judicial de República Dominicana podría permitir una investigación más amplia, al facilitar que se examine la posible participación de otras personas mencionadas en el relato de las denunciantes. Entre ellas figuran dos trabajadoras que, según la querella, habrían intervenido en algunos de los hechos.

La investigación judicial deberá ahora esclarecer las acusaciones y determinar si existen responsabilidades penales. La admisión a trámite de la querella no implica que los hechos denunciados estén acreditados ni supone una condena para el cantante.