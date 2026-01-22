La Audiencia Nacional prorroga el secreto en el caso de los pagos del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el “caso Koldo”, acordó prorrogar un mes el secreto de la pieza separada donde se encuentra la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024. Moreno ya había decretado en diciembre el secreto por un mes y decidió ampliarlo por igual período, debido a la “gravedad” de los hechos investigados y al contenido de la información con carácter reservado.

El magistrado señaló que los datos afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, lo que hace “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente” mantener el secreto mientras se practican las diligencias. Añadió que “la exclusión de la publicidad de las actuaciones no puede contemplarse como un límite a la libertad de información”, sino como una medida para asegurar la efectiva represión del delito, amparada incluso sobre los derechos de las partes, salvo el Ministerio Fiscal.

El partido entregó al juez un “pen drive” con el listado y justificantes de todos los pagos en metálico realizados durante esos años, que incluían pagos a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. Esta documentación fue requerida para investigar la posible implicación del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ante la sospecha de que podrían haber aprovechado la falta de controles del PSOE para blanquear dinero.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco contra el partido, entre otras irregularidades. El PSOE aseguró que “colaboraría con la Justicia”, aunque alertó de “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” al implicar la entrega de todos los gastos adelantados a favor del partido, no solo los relacionados con Ábalos y Koldo.