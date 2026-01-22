El frenazo

Hay que frenar. No hace ni dos meses escuché al ministro de Transportes, Oscar Puente, decir que España va a adelantar a los chinos en cuanto a la alta velocidad de los trenes, y nuestros aves ‘volarán’ a 350 kilómetros por hora. Tras el doloroso accidente en Andalucía, una orden ministerial no publicada limitaba en ciertos tramos la velocidad máxima ahora imperante -300 km/h- a prácticamente la mitad: la confianza en las infraestructuras ha decaído y la voz del sindicato de ferroviarios, que decía que menos prisas y más seguridad, se ha impuesto. Creo que en España nos está llegando el momento del frenazo. Y no solo en las vías del tren.

Lo siento, pero así, de golpe y porrazo, no podemos acostumbrarnos a ser los mejores del mundo mundial, tener un crecimiento del PIB que ya lo quisieran Francia y Alemania, o, ahora que estamos en pleno Fitur, exigirnos a nosotros mismos adelantar a los francesas, completar los cien millones de turistas, ya que en 2025 nos quedamos cerca pero no pudo ser. No podemos presumir de tener la mejor gastronomía, los mejores deportistas, el mejor medio ambiente, el mejor aeropuerto de Europa y la mejor democracia y los mejores gobernantes -así se presentan ellos, conste; a mí que me registren-del mundo. Y todo ello, tanto crecimiento y tanta hegemonía, sin pararnos a revisar, invertir, estudiar. Así, más dura será la caída.

Le ruego que no me llame catastrofista si digo -y lo digo- que en nuestro país hay muchas cosas que, poco a poco, van dejando de funcionar o, al menos, van funcionando peor. La puntualidad (y ahora la seguridad) de unos ferrocarriles que iban tan bien, recuerda usted, que, cuando llegaban diez minutos tarde te devolvían el dinero del billete. La constatación de que España era un modelo de organización turística (lo sigue siendo, pero empezamos a estar rompiéndonos por las costuras). Tengo muchos ejemplos que no caben en un simple comentario.

Parar, templar y mandar, es la consigna. El progreso, decía Aznar, es que España funcione. No que vaya en cabeza en todas las carreras. Pisemos el freno. Frenazo a la burocracia, a la corrupción y al despilfarro en el sector público, que son factores que lastran ese buen funcionamiento que procuramos. Y, si hay que frenar la velocidad de los trenes para pasar revista a las vías y reflexionar acerca de si no hemos crecido demasiado para lo que son nuestras infraestructuras, adelante. Hay que ajustar lo ideal con lo posible, por mucha que sea la ambición de nuestro Gobierno -y eso no es necesariamente malo, pero...- por estar siempre los primeros en el podio, con la medalla de oro colgando de nuestros -¿o sus?- cuellos.

En fin, que el propio presidente Sánchez habló de máxima transparencia a la hora de informar sobre la última catástrofe. Tal vez lo esté haciendo, pero, de momento, ya hemos registrado la queja del líder de la oposición señalando que a él nadie le informó de nada en relación con el accidente en la provincia de Córdoba. Y tampoco nos han dicho nada a nosotros sobre esa, al parecer, ‘orden interna ‘limitando la velocidad de los Aves a Barcelona. Mal comienzo. Hayq uie dar un frenazo, señores, a la opacidad. Y, de paso, a ver si acabamos con el duelo a garrotazos entre los rivales políticos y con todos esos vicios políticos que están despeñando nuestra democracia. Y ahí sí que hay que dar un frenazo. Y en seco.