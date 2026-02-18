Una avería en Movistar deja sin servicio a miles de usuarios en España

Una avería en una plataforma de Movistar, marca de Telefónica, ha dejado sin conectividad (voz y datos) a unas 100.000 pymes en España. Movistar España ha explicado a través de su cuenta en la red social X que los técnicos han detectado una incidencia que afecta a los servicios de Movistar Empresas y que ya están trabajando para restablecer el servicio “a la mayor brevedad posible”.

“El servicio de Movistar Empresas presenta una incidencia. Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecerlo lo antes posible”, han señalado desde la compañía.

El problema comenzó a primera hora de la mañana, tal y como refleja el portal Downdetector, que registró un pico de casi 3.000 incidencias alrededor de las nueve.

Entre los territorios afectados se encuentran provincias como Albacete, Cuenca o Soria. En algunos casos, la caída del servicio ha afectado a servicios locales, como Radio Taxi Albacete. Asimismo, se han reportado incidencias en zonas de Euskadi, Andalucía y Madrid.

La compañía continúa trabajando para resolver la avería y restablecer la conectividad a las empresas afectadas.