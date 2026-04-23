El informe de vulnerabilidad, última alternativa de acceso a la regularización extraordinaria en Ourense

Charlas informativas como la impartida por la asociación Xarela son determinantes para posicionar en un punto de partida claro y conciso a los beneficiarios por la regularización extraordinaria y así arrancar su proceso de una manera estructurada, teniendo en cuenta sus particularidades individuales.

¿Cuáles son los plazos?

Para tramitar la solicitud, es obligatorio acreditar una permanencia ininterrumpida en España durante los 5 meses anteriores al momento de la presentación. Por ejemplo, al acreditar estar desde el 26 de diciembre de 2025, no se deberá presentar solicitud hasta el 26 de mayo. Hacerlo antes generará un rechazo burocrático, que puede retardar el proceso. El límite es el 30 de junio.

¿Dónde tramitar la solicitud en Ourense?

La presentación puede realizarse de forma telemática si se dispone de certificado digital. Para realizar el trámite de forma presencial (siempre con cita previa), en Ourense existen dos lugares habilitados: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), situado en la Plaza Eduardo Barreiros, 4 (en horario de 16,00 a 19,00 horas), y la oficina de Correos en la Rúa do Progreso, 53 (de 08,30 a 17,30 horas).

¿Cuáles son las entidades a las que acudir?

La normativa contempla la presentación a través de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería (RECEX), que pueden facilitar el procedimiento. En la ciudad de Ourense, las entidades de referencia habilitadas para este fin son la Asociación Xarela y el Centro de Desenvolvemento Rural (CDR) O Viso.

¿Hay que presentar sí o sí un informe de vulnerabilidad?

No, y este es un aspecto que genera frecuentes dudas. El informe de vulnerabilidad no es necesario si la solicitud se tramita por Protección Internacional, si se tienen hijos menores o mayores con discapacidad a cargo, si ya se ha trabajado en España o si se acredita la intención real de trabajar (por ejemplo con una oferta firme de empleo). Únicamente se exige si no se cumplen estos requisitos.

¿Cómo se regulariza a los menores si los progenitores están en situación irregular?

El expediente del menor debe presentarse de manera simultánea al de los progenitores. Se requiere aportar pasaporte, acta de nacimiento y pruebas de escolarización (de 6 a 16 años) y estancia en el país. Resulta crucial destacar que no basta con acreditar la filiación ya que es obligatorio demostrar la capacidad legal exclusiva para representar al menor. Aportar únicamente un “permiso de viaje” del otro progenitor puede generar complicaciones durante el trámite.

¿Se puede trabajar mientras se resuelve el expediente?

Sí, con la comunicación de inicio del trámite se obtiene una habilitación provisional para trabajar. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que, si se deniega la solicitud, este permiso se pierde automáticamente. En ese escenario, existe la obligación de comunicarlo de inmediato al empleador.