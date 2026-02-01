Aznar y Ana Botella aparecen en los archivos de Epstein

El expresidente del Gobierno José María Aznar y su mujer, Ana Botella, son dos de las personalidades que aparecen en los nuevos documentos del caso Epstein. Concretamente, en facturas de dos paquetes enviados por Epstein entre 2003 y 2004, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Uno de los envíos, de unos 220 gramos, fue enviado a La Moncloa y recogido por ambos el 4 de septiembre de 2003; el otro, de 360 gramos, se dirigió a la Fundación FAES en Madrid y fue recibido el 10 de mayo de 2004, apenas dos semanas después de que Aznar dejara la Presidencia. Además, los documentos incluyen los nombres de José Aznar, hijo del expresidente, y Alejandro Agag, su yerno y exdiputado europeo, en la agenda telefónica de Epstein, aunque su aparición no implica conducta ilícita.

Fuentes del entorno de Aznar aseguraron que el expresidente “ni conoce a ese señor de nada” y que desconoce el motivo por el que figura su nombre en los envíos, recordando que al Palacio de la Moncloa llegan numerosos paquetes y envíos dirigidos a la Presidencia del Gobierno. La publicación de estos documentos se enmarca en un paquete mayor de más de tres millones de páginas, que incluye 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, difundido tras la Ley de Transparencia aprobada en noviembre, un mes después de la fecha límite establecida para su publicación

Los protagonistas del “caso Epstein” guardan silencio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes más de tres millones de páginas adicionales de documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, elevando el total a cerca de 3,5 millones de páginas.

Estos archivos, recopilados durante las pesquisas contra Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell, incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, y forman parte del cumplimiento de la Ley de Transparencia aprobada en noviembre, cuyo plazo venció a finales de diciembre de 2025. El Departamento ha aclarado que cualquier material retenido corresponde a duplicados, documentos sin relación con los casos o información protegida por privilegios legales, y que las censuras se han limitado a la protección de víctimas y sus familias.

Entre los nuevos documentos, aparecen fotografías y correos que involucran al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, mostrando actitudes comprometedoras junto a una mujer, así como invitaciones cruzadas entre él y Epstein, incluyendo visitas al Palacio de Buckingham poco después de que Epstein saliera de arresto domiciliario.

Según los correos, Andrés escribió: “Encantado de que vengas aquí a BP. Ven con quien tú quieras, yo voy a estar libre de 4 a 8”, a lo que Epstein respondió: “Nos vemos a las 4”. Estas revelaciones se producen tras la retirada del título de príncipe a Andrés y la orden de su traslado fuera del palacio de Windsor, medida adoptada por Carlos III ante la acumulación de pruebas sobre la relación de su hermano con Epstein y posibles abusos sexuales, algunos con víctimas menores. La publicación de las imágenes fue portada en varios medios británicos, reavivando el debate sobre la implicación de miembros de la familia real en escándalos de abuso sexual.

Musk niega su implicación

El caso también salpica a figuras internacionales como Elon Musk, cuyo nombre aparece en correos con Epstein solicitando visitas a la isla donde se cometieron la mayoría de los delitos sexuales. Musk confirmó que mantuvo correspondencia con Epstein, pero asegura haber declinado todas las invitaciones a la isla o al avión Lolita Express, y reiteró su apoyo a la publicación de los archivos y al procesamiento de los cómplices de Epstein.

“Nunca he asistido a ninguna fiesta de Epstein y muchas veces he pedido el procesamiento de quienes cometieron crímenes con Epstein”, señaló. Añadió que mantuvo “muy poca correspondencia con Epstein” y que rechazó sus “repetidas invitaciones”, y que estaba consciente de que la correspondencia podría ser malinterpretada para “ensuciar” su nombre.

Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos, insistió en que la publicación se ha realizado cumpliendo la ley y sin proteger a ningún implicado, incluyendo políticos o personalidades públicas: “Puedo asegurar que hemos cumplido con la ley. No hemos protegido a Trump, ni dejamos de proteger a nadie”, afirmó.