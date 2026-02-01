Los Ministerios urgentes que necesita este país de cabecicubos

1 Ministerio de la reforestación. Una institución ambiciosa, nacida para devolver a este país desertizado sus bosques anteriores, talados para construir barcos y arrasados por millones de ovejas sucesivas. Se desmantelarán las plantaciones de árboles extranjeros y todo monocultivo esquilmante, serán demolidas macrogranjas y parques eólicos para ayudar al bosque ancestral en su viaje de vuelta.

2 Ministerio de la vida salvaje. Ocupado en la noble tarea de devolverle al lobo, al oso, al lince y a toda fiera en peligro su dignidad y su derecho a ser. Se asegurarán los pasos ecológicos por la futura península-bosque, desmantelando parcelaciones y estructuras humanas que no tengan en cuenta a la fauna silvestre.

3 Ministerio de la bondad. Se abolirán granjas y toda forma de ganadería intensiva. La caza será prohibida. Los cazadores entregarán las armas y serán reeducados en lenguas clásicas antes de servir como peones para el Ministerio de la Reforestación.

4 Ministerio de la armonía. Serán muy aplaudidas sus brigadas de belleza, encargadas de demoler y dinamitar atentados urbanísticos y arquitecturas feístas. El escombro resultante será utilizado para construir zanjas y caminos naturales para los miles de parques urbanos creados por la futura Dirección General de Paisajismo.

5 Ministerio del agua. Serán demolidas presas y demás infraestructuras humanas que ahogan los ríos. Se clausurarán pozos esquilmantes y toda producción humana que vierta a las aguas. Se garantizará que de toda fuente mane agua prístina y se devolverá a los nacientes su ancestral presencia divina.

6 Ministerio de la paz. Se creará desmantelando el ministerio de defensa. Armas y tanques serán reciclados para fabricar bicicletas, único medio de transporte autorizado en la ciudad. Los soldados serán reconvertidos en guardabosques.

7 Ministerio del tren. Los trenes regionales serán reflotados, así como la arquitectura ferroviaria abandonada. Se pondrá fin a la privatización del tren, que tendrá precios fijos y populares como todo buen servicio público. Se prohibirán los vuelos nacionales excepto a las islas.

8 Nuevo Ministerio de la vivienda. Las casas dejarán de ser un activo. La acaparación de vivienda será cargada con impuestos severísimos. Se creará un parque de vivienda público y una Dirección General de la Ruina para socializar y rehabilitar edificios abandonados.

9 Ministerio del silencio. Enfocado en regular la capa antropofónica de ruidos humanos. Saldrá muy caro hacer ruido y alterar el sonido natural del paisaje. Se someterá a referéndum la deportación masiva de empresas e individuos bulleros.

10 Ministerio de la vida digna. Creado a partir del ministerio del trabajo. Las jornadas de 40 horas semanales pasarán a ser mensuales, con un máximo de 4 horas diarias 10 días al mes. Se crearán los sueldos de holganza y habrá becas vitalicias para paseantes y poetas. Vivir será gratis y trabajará la IA.