Bomberos y técnicos revisan los edificios más afectados en Granada

Más de 3.000 solicitudes de intervención fueron recibidas por los servicios de emergencia tras los terremotos registrados desde el pasado 14 de agosto en Granada y su área metropolitana y que tuvieron su máxima expresión en dos fuertes sacudidas el sábado y el martes. Así lo informó el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Granada en un comunicado en el que detallan que para contrarrestar los efectos de los sismos, desde ese mismo día arquitectos técnicos, bomberos y técnicos municipales trabajan de forma coordinada sobre el terreno para evaluar los edificios afectados, descartar posibles daños estructurales y localizar elementos que puedan presentar riesgo de desprendimiento a la vía pública.

Las primeras actuaciones se centraron en aquellos inmuebles cuyos daños podían comprometer su seguridad

La institución colegial expone que el dispositivo se desplegó especialmente en las zonas que concentraron un mayor número de incidencias, entre ellas el distrito del Zaidín y distintas áreas del centro de Granada, además de municipios del área metropolitana como Ogíjares. Las primeras actuaciones se centraron en aquellos inmuebles cuyos daños podían comprometer su seguridad o habitabilidad. Una vez atendidas las situaciones más urgentes, los equipos comenzaron un barrido sistemático por las zonas afectadas para identificar daños y comprobar el comportamiento de los edificios.

La presidenta del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada , María Paz García, explica que esta institución movilizó el 15 de agosto a los profesionales disponibles de su grupo de 80 voluntarios especializados en emergencias, creado hace 15 años coincidiendo con el terremoto de Lorca.

Mucho que revisar

“Los bomberos han recibido más de 3.000 solicitudes de intervenciones por incidencias y, desde el Colegio, movilizamos en un principio a un grupo de 20 arquitectos técnicos voluntarios, que han llegado a ser hasta 80, y están trabajando en parejas, acompañados por bomberos, para realizar las inspecciones mediante una aplicación móvil que permite registrar las actuaciones y sus resultados”, señala García.

María Paz García destaca que una de las prioridades en esta fase es localizar aquellos elementos que, sin afectar necesariamente a la estructura del edificio, puedan haberse desprendido o haber quedado inestables. El barrido realizado en el Zaidín, una de las zonas que está concentrando una mayor atención, permite comprobar el comportamiento de edificios antiguos construidos fundamentalmente con sistemas de muros de carga. En el Albaicín y en la zona centro, por su parte, las primeras inspecciones no detectaron incidencias estructurales de relevancia.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, cifró en 580 las viviendas que, hasta el momento, fueron analizadas tras los últimos terremotos. De esas 580 viviendas, tan sólo catorce están en nivel rojo, lo que significa que, aunque no existe riesgo de derrumbe, no pueden ser ocupadas de nuevo hasta que no se tomen las medidas de seguridad oportunas.

Varias personas duermen en un parque en Granada.

Muchas personas duermen en los parques por miedo

La noche no dio tregua el martes con nuevas replicas. Aunque de menor intensidad, el Instituto Geográfico Nacional registró seis seísmos que se sintieron en distintos puntos de la provincia, donde con unos 600 desalojados, algunos vecinos, por su parte, llegaron a dormir en parques ante el temor a los efectos de estos temblores.

Los expertos apuntan que pueden continuar las réplicas

Mientras los expertos apuntan que pueden continuar las réplicas, aunque no se esperen intensidades mayores a las ya registradas, el desasosiego y los sustos continúan entre la población. Por otra parte, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, reabrió ayer el conjunto monumental al público, si bien la Alcazaba permaneció cerrada “hasta nuevo aviso”. La Archidiócesis de Granada informó también de que hoy está prevista la reapertura al público en la capital de la Capilla Real, el Monasterio de La Cartuja y la Abadía del Sacromonte tras las valoraciones realizadas de su estado.

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El Gobierno informa a los municipios sobre las ayudas para afrontar los daños

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, trasladó el apoyo del Ejecutivo nacional a los municipios granadinos afectados por el actual episodio sísmico en Granada y su área metropolitana y recordó las ayudas disponibles para hacer frente a necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. Fernández y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, visitaron ayer los municipios de Gójar y La Zubia, acompañados por sus alcaldes, José Joaquín Prieto y Purificación López, respectivamente, junto a técnicos de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno.

Fernández y Montilla mantuvieron reuniones con los responsables municipales y recorrieron algunas de las zonas afectadas para comprobar sobre el terreno los desperfectos ocasionados por los movimientos sísmicos y conocer las actuaciones desarrolladas por los ayuntamientos. Asimismo, desde la Delegación del Gobierno señalan que técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN), están a disposición de las administraciones competentes en la emergencia, como apoyo y asesoramiento técnico especializado.

Durante los encuentros, los representantes del Ejecutivo informaron a los ayuntamientos sobre las ayudas que el Gobierno tiene establecidas para atender determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, reguladas por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo. Estas ayudas contemplan distintos supuestos, entre ellos, los daños ocasionados en viviendas habituales y enseres, comunidades de propietarios y establecimientos industriales, comerciales y de servicios.