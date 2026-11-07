El Cabildo de El Hierro declara la emergencia migratoria ante la llegada de 8.000 personas en cinco semanas

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, en El Hierro.

El Cabildo de El Hierro ha declarado este viernes la emergencia social y la necesidad de colaboración con las instituciones superiores para la gestión de la actual crisis migratoria en la isla, con la llegada de más de 8.000 personas en las últimas cinco semanas.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo, ha formalizado mediante decreto esta petición ante una situación que "se ha ido agravando en los últimos días, ejerciendo presión en los diferentes recursos tanto humanos como asistenciales con los que se cuenta en el protocolo".

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Solo en los últimos cinco días se han registrado más de 3.000 personas a bordo de una treintena de cayucos, detalla la corporación insular en una nota.

El presidente insular considera que estas cifras obligan a tomar esta decisión institucional para dar una respuesta acorde a la situación de forma "coordinada con el resto de las instituciones, porque El Hierro no puede afrontar esto solo".

"Necesitamos más recursos y más medios para evitar que el protocolo que hemos venido realizando durante estos últimos años no se desborde ni se rompa", comenta.

En este decreto se solicita tanto al Gobierno de Canarias como al Estado la presencia de más medios humanos y un sistema de rotación que permita el descanso al personal de los dispositivos de asistencia de Salvamento Marítimo, el Servicio Canario de la Salud, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cruz Roja y las ONG encargadas de la atención humanitaria.

En la declaración también se contempla establecer protocolos para derivar de forma coordinada a los migrantes hacia otras islas con mayor capacidad asistencial y reforzar las instalaciones de primera acogida insulares, entre otras medidas.

El presidente pone asimismo el acento en la necesidad de atender la realidad de La Restinga y de los sectores socioeconómicos que desarrollan su actividad en el entorno portuario. La afluencia continua presenta una "incidencia directa" en la dinámica habitual de la localidad, por lo que demanda salvaguardar los intereses de vecinos, comerciantes, cofradías del sector pesquero y empresas de buceo.

El Cabildo insiste en que las medidas adoptadas deben hacer plenamente compatible la atención humanitaria con la actividad ordinaria de la zona costera, marcada en estos momentos por un nivel de "tensión considerable" e incertidumbre ante el comportamiento de la ruta migratoria atlántica.

Para paliar la saturación inmediata, la administración insular ha ejecutado actuaciones urgentes para preservar la salubridad en los puntos de desembarco y habilitar centros temporales que alivien la sobrecarga que soporta el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés.