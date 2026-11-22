El tren automático que enlaza la Terminal 4 (T4) con la terminal satélite (T4S) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha sufrido este domingo una avería que ha desencadenado importantes aglomeraciones y largas colas de pasajeros. Aunque el servicio comienza a recobrar la normalidad, el fallo técnico ha afectado de lleno a los viajeros con enlaces internacionales y ha forzado a Aena a poner en marcha un dispositivo alternativo de transporte por carretera.

De acuerdo con los datos facilitados por el gestor aeroportuario, los problemas técnicos arrancaron en torno a las 12.00 horas, momento en el que se activó una flota de 14 autobuses lanzadera para cubrir el trayecto entre ambas terminales. En este operativo especial participan agentes de handling, personal de información, seguridad privada, Guardia Civil y Policía Nacional, acompañados de avisos continuos por megafonía. Paralelamente, los técnicos de Alstom —empresa encargada de operar este sistema conocido como APM (Automated People Mover)— trabajan sobre el terreno para subsanar la incidencia.

Pese a la cronología oficial ofrecida por Aena, diversos testimonios de viajeros afectados apuntan a que la suspensión del servicio ferroviario interno se produjo bastante antes del mediodía. Varios pasajeros aseguraron que minutos antes de las 11.50 horas los convoyes ya permanecían detenidos, e incluso señalaron casos de usuarios con vuelos hacia Los Ángeles previstos para las 12.55 horas que se encontraron el sistema inoperativo desde las 10.30 horas, lo que situaría el inicio del bloqueo hasta hora y media antes de la versión oficial.

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El despliegue de autobuses no ha logrado absorber con fluidez el flujo de pasajeros, generando filas que rodeaban buena parte de la terminal. Algunos viajeros derivados hacia la puerta J55 para tomar los vehículos hacia la T4S relataron que la cola retrocedía hasta la altura de la puerta H22, criticando la gestión y la información recibida. A esta demora se suma la inquietud de los pasajeros con destino fuera del espacio Schengen, quienes deben superar el control de pasaportes antes de embarcar, un cuello de botella adicional que ha hecho temer retrasos generalizados en las salidas programadas.

Iberia y las aerolíneas ajustan su operativa

Ante este escenario, las compañías aéreas que operan rutas de largo radio desde la T4S han tenido que adaptar sus horarios y operativas para evitar que los pasajeros pierdan sus conexiones. El impacto recae especialmente sobre Iberia, que concentra en la terminal satélite gran parte de sus vuelos intercontinentales, sobre todo con destino a América. Según confirma el gestor aeroportuario, las distintas aerolíneas están manteniendo comunicación directa con los viajeros afectados mediante el envío de avisos por WhatsApp.