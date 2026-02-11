Las carreteras españolas tienen 225 millones de toneladas de asfalto menos de lo que deberían

La industria del asfalto ha producido en 2025 unos 18,6 millones de toneladas de mezclas bituminosas, lo que implica un aumento del 9,2% respecto al año anterior, según ha informado este miércoles su presidente, Juan José Potti.

Sin embargo, Potti calcula un desfase acumulado desde 2011 de más de 225 millones de toneladas, cantidad que considera "crítica" para la seguridad, la eficiencia energética y la sostenibilidad del transporte por carretera. "Nuestros estudios indican que España debería producir anualmente alrededor de 32,5 millones de toneladas de mezcla bituminosa. Estamos aproximadamente un 40% por debajo de ese nivel", sostiene.

Un deterioro por falta de asfalto

Según sus estimaciones, el país necesitaría fabricar en torno a 30 millones de toneladas extra cada año (hasta un total de entre 47 y 48,6 millones) para compensar ese supuesto deterioro. Con ese objetivo, propone lanzar una partida extraordinaria de inversión durante los próximos ocho años para contratar más de 200 millones de toneladas adicionales, señala en un comunicado. "Es el momento de actuar y abordar de manera decidida ese enorme déficit acumulado", reclama Potti.

Además, el presidente de Asefma hace referencia a estudios recientes para señalar que una rehabilitación adecuada de los pavimentos puede reducir entre un 9% y un 10% el consumo energético del tráfico, lo que evitaría millones de litros de combustible y miles de toneladas de CO2 al año. "La conservación de carreteras ya no es solo una cuestión de seguridad vial: es una auténtica política climática", afirma.