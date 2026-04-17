La CNMC abre varios expedientes sancionadores por el apagón del pasado 28 de abril

La calle Progreso de la ciudad de Ourense, completamente a oscuras durante el apagón.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció este viernes la decisión de abrir varios expedientes sancionadores por "indicios de infracción" en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025.

A través de un comunicado el organismo indicó que tras el apagón inició varios expedientes informativos para analizar cuáles fueron las causas que provocaron el cero eléctrico y analizar los hechos determinantes "bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica".

Para la CNMC el apagón del pasado 28 de abril de 2025 tuvo "un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión". Esta conclusión sobre el apagón estaría así en línea tanto con el informe del Gobierno como de los expertos europeos de Entso-E.

Diversos indicios de incumplimiento

Para la CNMC hay diversos indicios de incumplimiento e incluso algunos mantenidos durante periodos de tiempo prolongados afectando al funcionamiento del sistemas que “podrían ser constitutivos de infracciones administrativas”.

Los afectados por la incoación de estos expedientes sancionadores ya fueron notificados aunque se desconoce cuales son las empresas afectadas por esta decisión.

En su comunicado la CNMC explicó que estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial".

"La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación", subraya Competencia. Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los 9 y los 18 meses en función de la gravedad de la infracción.