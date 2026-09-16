Cobra durante 22 años la pensión de su madre muerta: "No fui consciente"

Juicio en la Audiencia de Granada al acusado de cobrar la pensión de su madre muerta durante 22 años.

El acusado de percibir la pensión de viudedad de su madre fallecida durante 22 años ha declarado este miércoles en la Audiencia de Granada que "no fue consciente" de los cobros al no haber recibido notificación alguna por parte de la Seguridad Social. El procesado, de unos 60 años, se enfrenta a cargos por hacerse de forma irregular con una suma superior a los 210.000 euros ingresados en una cuenta compartida tras el deceso de su progenitora en marzo de 1996.

Petición de penas e indemnización

La Fiscalía reclama una condena de cinco años de prisión por un delito continuado de fraude de prestaciones, el abono de una multa de 350.000 euros y la indemnización de 168.927 euros al organismo estatal. Durante la vista, el acusado reconoció retiradas de efectivo cercanas a los 50.000 euros, aunque aseveró que solo comunicó el fallecimiento al banco. Asimismo, sostuvo que tras recibir la primera notificación oficial abonó 5.000 euros e intentó fraccionar el resto de la deuda sin éxito.

Responsabilidad de la entidad bancaria

La defensa solicita la libre absolución e invoca las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, remarcando la voluntad de su cliente de devolver los fondos para evitar el ingreso en prisión.

Por su parte, el Ministerio Fiscal sitúa a la entidad bancaria como responsable civil subsidiario por no haber efectuado los oportunos controles de vivencia ni avisado a la administración. La entidad financiera ya ha devuelto a la Seguridad Social 41.282 euros correspondientes a los últimos cuatro ejercicios. El proceso judicial ha quedado visto para sentencia.