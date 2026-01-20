La comisión de fiestas de Villamanín cobra el Gordo y los vecinos podrán reclamar el premio

El número premiado en el Sorteo de Navidad de la Lotería, repartido entre los vecinos de Villamanín a través de participaciones de la Comisión de Fiestas.

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha hecho público un comunicado en el que manifiesta que ya ha cobrado los 26.568.000 euros correspondientes al premio del Sorteo de Navidad de la Lotería y que previsiblemente durante esta semana la plataforma web de registro de premiados esté ya operativa o, “como mínimo”, muy avanzada y en pruebas finales de seguridad para que los premiados puedan reclamar el importe.

El importe cobrado se corresponde con los décimos premiados con el Gordo de la Navidad, que ascienden a 81, tras extraviarse un talonario correspondiente a décimos que se habían vendido.

En cuanto la web esté abierta, según se explica en el comunicado, comenzará el registro de participaciones, un paso “obligatorio” para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la Asociación. “Es la forma segura y ordenada de identificar a los titulares, evitar duplicidades y fraudes, y cerrar el listado con garantías”, ha añadido.

En este sentido, señala que se fijarán días de registro presencial, con ayuda tanto en Villamanín como en León, para quienes lo necesiten o no puedan registrarse por medios digitales. Igualmente, recuerda que el plazo de registro y reclamación de papeletas finalizará el 22 de marzo de 2026 a las 24.00 horas y que después de esa fecha “caducará el derecho”.

Las dos opciones

A través de la plataforma web se ofrecen dos opciones. La primera consiste en adherirse al convenio debatido en la asamblea del 26 de diciembre de 2025, con una minoración provisional de aproximadamente el 10 % sobre el premio neto de cada papeleta. La segunda opción supone no adherirse al convenio y reclamar de forma íntegra el premio, por la vía que considere oportuno el reclamante.

“La plataforma emitirá una comunicación para que quede constancia de que ello puede implicar litigios, costes inciertos y plazos más largos, así como afectar al calendario de pagos de todos los premiados”, puntualiza, en referencia a la posibilidad de reclamaciones del premio íntegro sin acogerse al convenio.

La comisión de fiestas indica que en ambos casos el registro se hará con foto de las papeletas y firma del portador. Los datos se tratarán con confidencialidad y medidas de seguridad y solo se utilizarán para gestionar el registro y el pago.

El pago

Respecto al pago para quienes acepten el convenio, podrá iniciarse una vez cerrado el registro y realizadas las comprobaciones necesarias. No obstante, podrá verse condicionado o retrasado por el número de personas que no se adhieran al convenio y por la existencia o no de reclamaciones.

“Cuanto antes finalice el proceso de registro, antes se sabrá cuándo se podrá proceder al cobro de las papeletas”, advierte. En este sentido, la Asociación anima a todos los premiados a realizar el registro en el plazo “más breve posible”, ya que el cobro depende de este proceso y del número de participaciones que se adhieran al acuerdo.

"Evitar pleitos largos y costosos”

La Asociación sigue asesorada por el mismo despacho de abogados que, según se asegura en el comunicado, desde el primer momento recomendó la solución del convenio “para evitar pleitos largos y costosos”.

Tras pedir disculpas por “no poder ir más deprisa” en estos trámites, se explica que la prioridad es que cada paso se haga con seguridad y garantías para todos. Finalmente, agradece “la paciencia, la prudencia y el tono” de los afectados, ya que esta actitud “ayuda a mantener la convivencia del pueblo”. “Seguimos trabajando para la solución más viable, transparente y rápida posible”, concluye.