La Comunidad de Madrid advierte sobre el peligro de las Navidades: no sobrecargar enchufes e instalar detectores de humo

La Comunidad de Madrid ha ofrecido una serie de recomendaciones para prevenir incendios y accidentes durante las fiestas navideñas como no sobrecargar enchufes y regletas, instalar detectores de humo o usar luces con certificado europeo de calidad.

Estos consejos se difundirán a través de las redes sociales de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), con el hashtag #NavidadSegura, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

Entre ellos, se recuerda la conveniencia de que las luces y ornamentos lleven el certificado de calidad europeo (CE) y que se instalen lejos de chimeneas, estufas o radiadores, ya que pueden arder con facilidad.

En días de bajas temperaturas, además de la iluminación navideña, se utilizan aparatos productores de calor, por lo que se llama a evitar la sobrecarga de enchufes y regletas.

Ante el uso de velas con fines decorativos que se suele dar en estas fechas, desde el Cuerpo de Bomberos regional se recomienda sustituirlas por las artificiales con led y, en el caso de optar por las normales, se apunta que deben colocarse sobre una base ignífuga y estable y alejarlas de cualquier elemento que pueda prenderse fácilmente, como cortinas o alfombras. Asimismo, se aconseja apagarlas al salir de casa o al ir a dormir.

Además, desde el Gobierno regional han recordado la importancia de instalar detectores de humo en las viviendas, un aparato económico y de fácil instalación, que avisa con una alarma sonora del inicio de un incendio en el hogar.

La ASEM112 también advierte del peligro de usar material pirotécnico, como petardos o cohetes, cuya mala utilización puede producir incendios y ocasionar quemaduras. En este sentido, recalca que es aconsejable evitar que estos elementos sean utilizados por los niños.

Asimismo, se ha recordado que no han de ser ni manipulados ni transportados pegados al cuerpo y se deben lanzar en lugares abiertos, nunca en interiores ni dentro de envases, papeleras o contenedores. Además de respetar la tranquilidad de las personas y de los animales de compañía, que sufren especialmente por el ruido que generan, han señalado.

Otra de las recomendaciones destacadas en estas fechas navideñas está relacionada con los riesgos de los aparatos con baterías de iones de litio. Sobre este punto, han indicado que su carga debe realizarse al aire libre o cerca de espacios ventilados que faciliten la dispersión de los gases en caso de incendio y nunca en una vía de evacuación.

Este tipo de acumuladores se encuentran en muchos dispositivos de uso doméstico, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, auriculares inalámbricos, patinetes, consolas o cepillos de dientes. Al arder desprenden grandes cantidades de humo y vapores tóxicos o altamente inflamables. Además, proyectan elementos incandescentes, que pueden provocar quemaduras y propagar fácilmente el fuego a muebles cercanos.

Ante un atragantamiento, realizar la maniobra de Heimlich

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112) también ha trasladado algunos consejos a los ciudadanos como no dejar en manos de los niños aquellos artículos que presenten piezas que puedan desprenderse con facilidad o con un acceso fácil a las pilas, ya que pueden ingerirlos.

Asimismo, los sanitarios aconsejan moderar durante estas fiestas la ingesta abundante de comida y el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. Estos profesionales advierten de la posibilidad de sufrir un atragantamiento, por lo que hay que extremar la vigilancia a menores y personas mayores o con problemas de deglución, y masticar bien los alimentos para evitar accidentes.

En caso de sufrir uno de ellos, se debe realizar la maniobra para liberar la vía aérea, la conocida como maniobra de Heimlich, después de llamar al 112. Esta actuación consiste en dar 5 golpes entre las escápulas, combinado con 5 compresiones abdominales, de dentro a afuera.

Desde el SUMMA112 han incidido en la importancia de conocer cómo practicar una reanimación cardiopulmonar básica en caso de parada cardiorrespiratoria, porque las primeras intervenciones son esenciales para la cadena de supervivencia.