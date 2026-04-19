Corina Machado recibe el homenaje de la Comunidad de Madrid

“Pronto les recibiremos a muchos de ustedes en una Venezuela libre”, dijo la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le impusiera la Medalla de Oro de la región.

En presencia del Gobierno regional al completo, Machado recibió esta distinción “en atención a los méritos” de la opositora venezolana, “figura clave” en el país sudamericano “por su incansable labor en favor de la democracia, la defensa de los Derechos Humanos y la libertad”.

Machado trasladó su agradecimiento a Ayuso y a los madrileños, y expresó su “honor inmenso” por una distinción que toma en nombre de todos los ciudadanos “de dentro y fuera” de su país que “han arriesgado su vida pro la libertad”.

“Tenía que ser precisamente aquí, en Madrid, donde siento que esta tarde comienza nuestro retorno. Desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase en la cual regresaremos millones a construir juntos un país del cual nos sentamos todos orgullosos de ser venezolanos”, dijo la líder opositora venezolana, que sigue en el exilio.

Por su parte, Edmundo González también fue reconocido con la Medalla Internacional. Sin embargo, el candidato presidencial venezolano no ha podido acudir al acto por problemas de salud y fue su hija Carolina quien recogió el galardón de manos de la presidenta regional.

Así, a González se le reconoce con la Medalla Internacional “como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid” y considerándolo como “presidente democráticamente elegido de Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.

Carolina González leyó una misiva redactada de puño y letra por el propio Edmundo en la que ha agradecido la distinción de la Comunidad de Madrid y recalcó que está del lado de Machado. “Estamos juntos en esto, como lo hemos estado desde el primer día”, expresó González de boca de su hija menor.

Ante una Puerta del Sol abarrotada de venezolanos y entre gritos de “presidenta”, Ayuso aventuró que “el cambio va a llegar de manera imparable” a Venezuela y Machado, “un día no muy lejano” será la primera presidenta venezolana de la historia. “En esta plaza hemos reivindicado todos estos largos años la libertad del pueblo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de tantas naciones hermanas”, arengó la presidente madrileña, que minutos antes había asegurado que que el evento celebrado este fin de semana en Barcelona fue convocado “cuando sabía que este evento se iba a celebrar”. Además, destacó que apenas “ningún representante europeo” ha acudido a la cita de Sánchez.