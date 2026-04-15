María Corina Machado excluye a Pedro Sánchez de sus reuniones con líderes europeos

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha decidido excluir al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de su ronda de contactos con los líderes europeos. Tras sentarse con Emmanuel Macron en Francia y en vísperas de su encuentro con Rob Jetten en Países Bajos, ha confirmado que sus reuniones políticas en España se limitarán a los responsables de los partidos de derechas: Alberto Núñez Feijóo, principal referencia de la oposición desde el PP, y Santiago Abascal, portavoz del ultraderechista Vox.

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida, estarán entre sus contactos, hasta el punto de que el regidor le otorgará la llave de la ciudad como reconocimiento a su "compromiso con los derechos humanos".

Con el "objetivo superior" de la libertad de Venezuela en mente, la premio Nobel ha justificado su decisión de no sentarse con Sánchez en que ahora mismo no conviene mantener "ciertas reuniones" para lograr el fin que persigue. Y, aunque no ha precisado los motivos por los cuales no convendría entrevistarse con el presidente español, ha subrayado que lo más importante ahora lograr que "acelere el retorno de los venezolanos a la libertad".

Al hilo de ello, en una entrevista en la cadena Cope, Machado ha subrayado que su país está ahora "muy cerca" de lograrlo, pues el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya confirmó que se abriría "un proceso de elecciones libres y justas, donde puedan votar todos los venezolanos".

Además, ahora que el departamento del Tesoro de Estados Unidos ha levantado las sanciones a las principales entidades financieras del país caribeño, ha apostado por auditar esas instituciones, en las que habrá "información muy relevante sobre todas las actividades de corrupción y manejo de fondos de los venezolanos, que fueron desviados y utilizados para múltiples beneficios de actores nacionales e internacionales".