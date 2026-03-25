Corredor avala el papel de Red Eléctrica en el apagón

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, reiteró su defensa de la correcta actuación de Red Eléctrica de España (REE) en todo momento en el apagón del 28 de abril de 2025, avalada, según su opinión, por el informe final conocido la semana pasada del panel de expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), e insistió en que hubo “otros actores” del sector eléctrico que “no cumplieron”. En una comparecencia tensa en la Comisión de investigación del Senado sobre el apagón, Corredor insistió en que ningún informe “imputa a Red Eléctrica ninguna acción, ninguna conducta ni ningún incumplimiento de ninguna normativa, ni durante ni después del apagón, que le llevarán al cero eléctrico”.

Al contrario, subrayó que otros actores que tenían que aportar a la seguridad del sistema a través del control de tensión “estaban absorbiendo menor reactiva de la que les impone la normativa”. “Como se acredita en el informe (de Entso-E) cuando se dice el famoso parámetro Q,75%”, añadió en alusión al indicador estadístico de cumplimiento de la potencia reactiva exigida a los generadores.

La presidenta de Redeia insistió en que hubo “otros actores” del sector eléctrico que “no cumplieron” durante ese día

En su regreso a la Cámara Alta para ser cuestionada sobre el cero eléctrico, Corredor tuvo que solicitar hasta en dos ocasiones el amparo al presidente de la Comisión al considerar que estaba siendo acusada de mentir en sus declaraciones y tras ser señalada por el senador popular Miguel Ángel Castellón como “señora del apagón”, alusión, tras un pequeño receso, que fue retirada.

Y es que en el inicio de la comparecencia el senador Castellón incidió en recordar a la presidenta de Redeia los diferentes audios entre operadores de Red Eléctrica y otras compañías en días anteriores y el propio día del apagón, que fueron facilitados a la Comisión el pasado lunes para su escucha o la lectura de su transcripción en una sesión de carácter reservado, y la interpeló sobre ellos. A este respecto, Corredor insistió en que esos audios ya se filtraron “hace meses” a la prensa y aseguró que son sesgados, considerando que “en absoluto son una prueba técnica de nada”.

Informe de los expertos

Así, la presidenta de Redeia apeló en numerosas ocasiones al informe final del panel de expertos europeos, que, según subrayó, “coincide punto por punto con el relato de hechos que hizo el operador del sistema el 18 de junio”. “Todo lo demás son meras elucubraciones”, estimó, añadiendo que Red Eléctrica colaboró “totalmente” con el panel de expertos y el resto de investigaciones abiertas.

A lo largo de su comparecencia, Corredor indicó que la oscilación de las 12.03 horas en una planta fue “la primera ficha del dominó” en el incidente, aunque aseguró que ella “jamás” dijo de qué central se trata. “Ni jamás he identificado ni la planta ni tampoco la subestación a la que esa planta evacúa potencia”, dijo. Además, recalcó que está acreditado “en todos los informes que la programación del operador del sistema fue correcta”. “En todo momento se tomaron todas las medidas de seguridad y en todo momento, lo dice expresamente el panel de expertos, el criterio N-1 se cumplió. Lo que pasa es que hubo otros intervinientes en el sector eléctrico que no cumplieron”, añadió al respecto.

De esta manera, defendió en varias ocasiones que el operador del sistema “realizó los cálculos que hace cada día y que, como se ha acreditado, fueron correctos y en perfectos parámetros de seguridad”. El acontecimiento del 28 de abril fue inédito, multifactorial e imprevisible”, apuntó. Además, al ser cuestionada por el senador de Vox Fernando Carbonell respecto a si se planteaba la dimisión como un “gesto ético”, Corredor esgrimió que “de los informes técnicos no se deduce ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica”.