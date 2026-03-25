Sanchez explica su "No a la guerra" en el Congreso: "Es un desastre absoluto"

Las diez frases de la comparecencia de Sánchez sobre la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso para explicar la posición de España en la actual guerra en Oriente Próximo. Ha defendido su rechazo señalando que "callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad" sino un acto de "cobardía y complicidad" y ha reforzado la postura del "No a la guerra".

Esta comparecencia se produce en la víspera de que la Cámara Baja debata la convalidación del decreto anticrisis, que incluye rebajas fiscales para paliar los efectos de ese conflicto bélico en Oriente Próximo.

Las diez frases de la comparecencia de Sánchez sobre la guerra de Irán

"Las empresas españolas han perdido más de 100.000 millones en menos de un mes"

"En Irán, en Teherán, se ha cambiado a un Jamenei por otro Jamenei aún peor"

"La guerra de Irán es un desastre absoluto"

"Callar ante una guerra injusta no es prudencia ni lealtad, es cobardía y complicidad"

"Somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales"

"No elegimos las crisis, pero sí cómo les hacemos frente"

"Durante la guerra de Irak, el gobierno de Aznar no hizo nada, absolutamente nada"

"La oposición dando lecciones... En fin. Qué cara más dura"

"La España que se quedaba callada ya no existe. Tenemos voz y voto"

"Esta guerra es un inmenso error cuyo coste no aceptamos ni estamos dispuestos a pagar"