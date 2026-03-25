10 FRASES DE LA COMPARECENCIA
Sanchez explica su "No a la guerra" en el Congreso: "Es un desastre absoluto"
10 FRASES DE LA COMPARECENCIA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso para explicar la posición de España en la actual guerra en Oriente Próximo. Ha defendido su rechazo señalando que "callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad" sino un acto de "cobardía y complicidad" y ha reforzado la postura del "No a la guerra".
Esta comparecencia se produce en la víspera de que la Cámara Baja debata la convalidación del decreto anticrisis, que incluye rebajas fiscales para paliar los efectos de ese conflicto bélico en Oriente Próximo.
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