Polémicas declaraciones del juez que investiga al exDAO por violencia sexual: “La mujer es una enemiga acérrima de la custodia compartida"

El juez David Maman Benchimol, durante una jornada formativa en el Colegio de Abogados de Madrid, el 18 de febrero.

El magistrado David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, se encuentra en el centro de la polémica tras difundirse unas declaraciones realizadas durante una ponencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en las que cuestiona el papel de las mujeres en procesos judiciales relacionados con violencia de género y custodia.

Durante su intervención, el juez encargado además de investigar al exdirector adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, por una presunta agresión sexual, afirmó que “se han otorgado muchas ventajas a la mujer para interponer denuncias” y aseguró que algunas “van a la caza de la orden de protección”.

Polémicas declaraciones

Las palabras del magistrado han generado una fuerte reacción por su contenido. En la misma ponencia, Benchimol sostuvo que la custodia compartida es “una estafa” y reiteró que existe una supuesta oposición de las mujeres a este modelo. Además, llegó a afirmar que las madres pueden influir en sus hijos en contra del padre, utilizando expresiones como “lavado de coco”.

Estas afirmaciones han sido criticadas por apoyarse en ideas cercanas al denominado síndrome de alienación parental, un concepto desacreditado y cuyo uso ha sido desaconsejado por organismos judiciales en España.

El magistrado cuenta con más de tres décadas de carrera y está especializado en violencia de género desde 2011. Sin embargo, sus palabras han despertado preocupación entre colectivos y organizaciones, que consideran que este tipo de discursos pueden contribuir a cuestionar la credibilidad de las víctimas.

Diversas asociaciones han denunciado públicamente las declaraciones, alertando de que banalizan la violencia machista y refuerzan estereotipos sobre las denuncias falsas, cuya incidencia real es considerada minoritaria por los expertos.

La polémica ha reabierto el debate sobre la formación y la perspectiva de género en la judicatura, especialmente en órganos especializados en violencia contra la mujer. También ha puesto el foco en el impacto que pueden tener este tipo de manifestaciones en la confianza de las víctimas en el sistema judicial. Por el momento, no se ha producido una respuesta oficial por parte del magistrado ni del órgano judicial al que pertenece.