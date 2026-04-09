JUSTICIA EN OURENSE
El presidente del TSXG analiza con jueces de Ourense la oficina judicial
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El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, realizó este miércoles una visita a los juzgados de Ourense y a la Audiencia Provincial, en la que abordó distintos asuntos que afectan a la justicia ourensana. Se trató de una visita de cortesía, con un itinerario centrado principalmente en dos reuniones.
La primera tuvo lugar en la sala de juntas de los juzgados de la calle Velázquez, donde mantuvo un encuentro con jueces para conocer de primera mano los problemas del sistema judicial en la ciudad y analizar la implantación de la nueva oficina judicial, en funcionamiento desde inicios de 2026. “Hay que darle un margen de seis meses para ver los resultados reales”, explicó el juez decano, Leonardo Álvarez.
Posteriormente, Picatoste se trasladó a la Audiencia Provincial, donde se reunió con magistrados del alto tribunal ourensano para continuar con la ronda de contactos institucionales.
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