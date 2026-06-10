La defensa de Zapatero pide más información a EEUU sobre el acceso al móvil de un investigado en el caso Plus Ultra

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que reclame a las autoridades de Estados Unidos información adicional sobre cómo accedieron al contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea Plus Ultra e investigado en la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, cuestiona la falta de información sobre la incautación del dispositivo, el procedimiento de extracción de los datos, la autenticidad de las comunicaciones obtenidas y la cadena de custodia del terminal.

La petición llega después de que el magistrado solicitase cooperación jurídica internacional a Estados Unidos para incorporar como prueba el contenido del teléfono de Reyes dentro de la investigación abierta sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia.

La defensa considera que las circunstancias en las que se produjo el intercambio de información entre las autoridades estadounidenses y españolas generan “dudas razonables” sobre el respeto a las garantías procesales y reclama conocer con detalle la base legal que permitió la intervención del dispositivo.

Entre otras cuestiones, solicita que se remita la resolución judicial, orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del teléfono, así como información sobre la investigación que motivó dicha actuación en territorio estadounidense.

Además, pide conocer el método utilizado para la extracción de los datos, el software empleado, el alcance de la copia realizada —si fue total o parcial—, los mecanismos de verificación de la integridad de la información obtenida y la cadena de custodia seguida hasta la entrega de los datos a las autoridades españolas.

La defensa también reclama detalles sobre las comunicaciones mantenidas entre las fuerzas de seguridad de ambos países y las autorizaciones que permitieron remitir las conversaciones de WhatsApp a las unidades policiales españolas para su utilización en la investigación judicial.

Con esta solicitud, la representación legal de Zapatero busca esclarecer el origen y la validez de las pruebas obtenidas del teléfono de Rodolfo Reyes, cuya información forma parte de las diligencias que se siguen en el denominado caso Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en un acto público en Almería.