Detenido por tirar a una mujer desde una planta once en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón de 45 años de origen nigeriano como presunto responsable de la muerte de una mujer de 26 años en el distrito madrileño de Villaverde, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
Los hechos tuvieron lugar en la calle Santa Escolástica número 7 durante la madrugada del 31 de diciembre, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer precipitada en el distrito de Villaverde.
Al parecer, habría caído desde una planta once. Los vecinos comentaron a los agentes que habían escuchado una discusión fuerte en el piso de arriba.
Tras la inspección Técnico Policial por parte del DEVI de Policía Científica, los investigadores deducen conforme a la posición de las huellas que la mujer habría sido lanzada por la ventana.
Los agentes han efectuado diversas averiguaciones y han procedido a la detención de este individuo en fecha 31 de diciembre como presunto responsable de un delito de homicidio.
