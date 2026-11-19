Las diez frases más destacadas de Sánchez y Feijóo en el cara a cara
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Las frases más destacadas de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el cara a cara electoral: vivienda, economía, corrupción y sus principales reproches.
El único debate cara a cara de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre enfrentó este jueves a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Moderado por María Casado, el encuentro abordó vivienda, economía, política social, corrupción, migración y política exterior. La vivienda y la situación económica concentraron algunos de los cruces más tensos.
Estas son diez frases destacadas de cada candidato, marcadas por su fuerza, sus argumentos y los momentos de confrontación que marcaron el debate.
Diez frases de Sánchez
- "Mi Gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores y he confiado en la gente que no debía".
- "Siempre hemos gobernado con el rumbo correcto, en favor de la gente de a pie".
- "Hoy España está mucho mejor que en 2018".
- "Lo que nos estamos jugando es que España avance y no el pasado".
- "El modelo económico español funciona".
- "La Comisión Europea dice que la nuestra será la economía que más crezca".
- "Construir sin regulación es una burbuja inmobiliaria".
- "Hay que construir, pero también regulando".
- "Oposición destructiva".
- "Involución, insultos, mentiras y recortes".
Diez frases de Feijóo
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