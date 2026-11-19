Sánchez y Feijóo durante el debate.

El único debate cara a cara de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre enfrentó este jueves a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Moderado por María Casado, el encuentro abordó vivienda, economía, política social, corrupción, migración y política exterior. La vivienda y la situación económica concentraron algunos de los cruces más tensos.

Estas son diez frases destacadas de cada candidato, marcadas por su fuerza, sus argumentos y los momentos de confrontación que marcaron el debate.

Diez frases de Sánchez

"Mi Gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores y he confiado en la gente que no debía". "Siempre hemos gobernado con el rumbo correcto, en favor de la gente de a pie". "Hoy España está mucho mejor que en 2018". "Lo que nos estamos jugando es que España avance y no el pasado". "El modelo económico español funciona". "La Comisión Europea dice que la nuestra será la economía que más crezca". "Construir sin regulación es una burbuja inmobiliaria". "Hay que construir, pero también regulando". "Oposición destructiva". "Involución, insultos, mentiras y recortes".

Diez frases de Feijóo