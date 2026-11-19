En una campaña llena de gestos para la galería en la que Pedro Sánchez ha llevado la iniciativa, porque Feijóo ha adoptado el perfil presidencial que aspira a representar después de su investidura como presidente del Gobierno, el Partido Popular, a través de uno de sus medios de comunicación de cabecera, ha hecho estallar una bomba de relojería justo el día del debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Carles Puigdemont ha relatado cómo fueron las conversaciones entre los emisarios del PSOE y él mismo, que llevaron a que Junts apoyará la investidura de Pedro Sánchez, en la que sus representantesaceptaron el marco conceptual del independentismo catalán del conflicto político, el “lawfare” y las demandas sobre el reconocimiento internacional de Cataluña y su lengua y sobre todo la redacción de la ley de Amnistía que Sánchez se comprometió a no conceder jamás en la anterior campaña electoral, pero que acabó aprobando. Carles Puigdemont ha resumido ese periodo de la vida política de España con una frase demoledora: “Aproveché la ambición desmedida de Pedro Sánchez para derrotar a España”.

La relaciones entre el PSOE, el Gobierno y Junts han tensionado las costura del Estado que han estado a punto de estallar por la ley de amnistía, que ha tenido un alto coste para el PSOE, a lo que no han sido ajenas las maniobras del Tribunal Supremo para retrasar la aplicación de una ley salida de las Cortes, y por otras iniciativas que no han prosperado ni en el ámbito internacional, como el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea, o como la pretensión de que Cataluña tuviera las competencias en materia migratoria que no obtuvieron el visto bueno de los partidos de izquierda por su tufo racista. Ante el fracaso de todas esas iniciativas, Junts retiró el apoyo al Gobierno y acabo exhibiendo su ADN de partido de derechas para votar junto con PP y Vox en la última fase de la legislatura en contra de todos los avances sociales.

Carles Puigdemont puede tener la sensación de que ha derrotado a España, cuando solo ha infligido una serie de heridas que pueden ser sanadas por otro gobierno que no será tan condescendiente con sus demandas, pero quien realmente ha salido derrotado tras el fracaso del “procés” independentista y su exilio ha sido el propio independentismo catalán al que Junts representa, aquel que un día fue pragmático y que acabó echado al monte. Cuando el expresidente catalán vuelva a su tierra se encontrará un territorio pacificado, en el que la normalización de la convivencia es la norma, en el que el independentismo pasa por sus horas más bajas, en el que la presencia institucional de su partido ha quedado reducida a la representación municipal y en la que, sobre todo, su capacidad de influir en la gobernabilidad de España quedará reducida a cero si se forma un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Tendrá que decir adiós a cualquier intento de que Cataluña sea reconocida como actor político importante en la UE, abandonar cualquier esperanza de una financiación singular y empezar desde muy abajo para armar otro “procés”, pero ya con un déficit de acuerdo con otros sectores independentistas y también de desconfianza hacia su persona, a quien otros le califican de “botifler” -traidor-, que acaba de prestarse a poner otra piedra sobre la posible tumba política de Pedro Sánchez, y que sirve a los intereses de quienes combatirán contra sus aspiraciones nacionales.