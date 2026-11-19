Con este tiempo lluvioso uno tiene que aquietarse más en casa y sin ser un adicto a la tele con un repaso por los distintos canales me encuentro un día en La 1 y otro en La 2 que ciertos programas se organizan con unos invitados afines a repartir tortas a toda la derecha enfrascados en un acoso y derribo de cualquier programa electoral sin esperar a que el tiempo haga justicia de si se han cumplido o no.

Ni el beneficio de la duda le conceden los “Malas lenguas” de Tintora y compañía. En defensa de la gran derecha debemos de decir hasta dentro de cuatro años no es de recibo ponerlo en duda, cosa que con sus jefes si se puede, en ocho años si que han tenido ocasión de poner alguna piedra, o no saben o no han encontrado esa primera piedra para dar luz al problema de la vivienda, lo de Mari luz no arregló nada, fue como aprovechar unos fuegos de la fiesta del vecino. Como decía aquel, puedo prometer y prometo, el PP promete construir 1.000.000 de viviendas en cuatro años (unas de protección Y otras privadas) el caso es que sean viviendas para llenar el mercado tan sediento necesita el tiempo y después si le podemos criticar o en su caso alabar lo mismo que prometió el gran Felipe González con aquellos 800.000 puestos de trabajo que al final no pudo ser, el mismo reconoció hace días que una cosa es prometer trabajo cuando los puestos de trabajo quien los crea son los empleadores, o sea la patronal . Pero mientras estuvimos a la espera nadie se echó encima de Felipe González

Una actitud destructiva por el propio interés no es digna en ningún lugar, la utilización de un medio público como es la tele así a la ligera deja en entredicho a quien maneja la programación tan sesgada

Si tienen algo que vender, véndanlo, pero sacar tajada de las descalificaciones es un poco barriobajero.