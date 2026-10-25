Dimite el delegado del Gobierno en Madrid tras quedar fuera de las listas del PSOE y en plena acampada en Sol

Francisco Martín Aguirre ha dimitido este domingo como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, cargo que ocupaba desde marzo de 2023, una decisión que llega una vez que se ha conocido que quedaba fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y en medio de las últimas polémicas por la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, sumado a las críticas por las cargas policiales en las protestas por la educación pública.

La dimisión ha sido confirmada por fuentes socialistas consultadas por Europa Press, así como por el propio entorno del delegado. Se produce después de que el partido le dejara fuera de sus candidaturas al Congreso y el Senado, y llegan además tras varias semanas de enfrentamiento con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid por la gestión de la concentración en Sol.

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Las últimas controversias se han sumado a una etapa marcada por los desencuentros con el Ejecutivo autonómico y el Consistorio madrileño, que han cuestionado reiteradamente su gestión y le han acusado de actuar como representante de los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole incluso de ser el "delegado de sanchismo".

La acampada de Sol y las cargas policiales

La acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol desde finales de septiembre ha sido uno de los principales focos de conflicto en las últimas semanas. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han reclamado su desalojo por motivos de seguridad y salubridad, mientras Martín ha defendido la necesidad de proteger el derecho fundamental de reunión y manifestación y de ajustar cualquier intervención a la legislación vigente.

El Gobierno regional ha elevado sus críticas durante octubre y ha acusado al delegado de mantener una actitud de "tacticismo político" ante la protesta, e incluso le han situado como responsable de cualquier incidente de seguridad que pudiera producirse en torno al campamento en el "kilómetro cero".

El otro gran frente de las últimas semanas se abrió el 14 de octubre, durante la primera jornada de huelga educativa en la Comunidad de Madrid, cuando la Policía Nacional realizó cargas contra manifestantes en el campus de la Universidad Complutense en Ciudad Universitaria que dejaron varios manifestantes heridos, y también algunos policías.

Martín calificó las imágenes de la actuación policial de "muy duras", pidió una "investigación de urgencia" y reclamó que se adoptaran las medidas pertinentes si se confirmaban excesos. Este posicionamiento rápido provocó la reacción de los sindicatos policiales, que exigieron su dimisión al considerar que cuestionaba la profesionalidad de los agentes y acusaban al delegado de instrumentalizarles con fines políticos.

Días después, el delegado volvió a reclamar que se investigara una actuación policial tras una intervención para garantizar la salida de la presidenta Díaz Ayuso de un acto político en el centro de Madrid, en un nuevo episodio de discrepancias sobre la proporcionalidad de las actuaciones de los agentes.

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Las polémicas de su mandato

La trayectoria de Martín al frente de la Delegación del Gobierno ha estado marcada desde sus primeros meses por los enfrentamientos con el PP. En junio de 2023, poco después de su nombramiento, afirmó que partidos como EH Bildu habían hecho más por España que "todos los patrioteros de pulsera juntos", unas declaraciones que provocaron una fuerte reacción de la oposición.

Dirigentes del PP reclamaron entonces su cese inmediato, a lo que Martín tuvo que salir al paso para pedir disculpas a quienes se hubieran sentido ofendidos y reconoció que no se había expresado adecuadamente, aunque las exigencias de dimisión continuaron durante su etapa al frente de la institución.

En noviembre de ese mismo año, las protestas frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz contra la ley de amnistía abrieron otro frente por la actuación policial. Las cargas y el uso de gases lacrimógenos fueron objeto de críticas y de una denuncia que dio lugar a diligencias judiciales contra el delegado y otros responsables que finalmente fueron archivadas.

Pocos meses después, en enero de 2024, la llegada de migrantes al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) instalado en el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares elevó también la tensión entre la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid. La controversia se centró en las acusaciones que vinculaban a personas migrantes con denuncias por agresiones sexuales, algo que Martín desmintió en base a la información policial disponible.

La acogida de migrantes y la distribución de menores procedentes de otros puntos de España se convirtieron desde entonces en otro motivo de enfrentamiento entre ambas administraciones.

En mayo de 2025, el juez Juan Carlos Peinado le citó como investigado en la causa relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por su presunta participación en el nombramiento de una asesora. Martín negó haber intervenido en esa designación. La Audiencia Provincial de Madrid consideró posteriormente que no existían indicios suficientes para mantener la investigación y, en diciembre de 2025, el juez archivó la causa.

Otros de los puntos de mayor tensión con el Gobierno de la Comunidad de Madrid se produjo en septiembre del año pasado, cuando se le acusó de azuzar las protestas propalestinas que terminaron impidiendo el normal desarrollo de la última etapa de La Vuelta a España en Madrid.

Tensiones en el PSOE-M

La salida de Martín se produce también en un contexto de tensiones internas en el PSOE de Madrid, donde ocupa la Secretaría de Política Institucional de la Ejecutiva regional. Su exclusión de las listas electorales ha sorprendido en sectores del partido, en los que su futuro político llevaba tiempo generando incertidumbre, según fuentes socialistas.

Martín había trabajado en La Moncloa antes de asumir la Delegación del Gobierno y era considerado uno de los dirigentes socialistas más próximos a Pedro Sánchez en Madrid. Su presencia pública y sus continuos enfrentamientos con Ayuso y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le habían convertido en uno de los principales representantes del Ejecutivo central en la región.

Las primarias socialistas para elegir al candidato a la Alcaldía de Madrid también contribuyeron a las discrepancias internas. Según fuentes socialistas, Martín se situó del lado de Enma López, frente a Reyes Maroto, que finalmente se impuso en el proceso y fue ratificada como candidata del PSOE a Cibeles.

La exclusión de Martín de las candidaturas al Congreso y al Senado dejó en el aire su futuro político, después de que se hubiera especulado con su posible incorporación a las listas, como ocurrió con su predecesora al frente de la Delegación, Mercedes González, en 2023.

Su inclusión en un puesto de salida en las listas podría haber permitido un aforamiento en el caso de que algunas de las demandas precisamente por la gestión de la acampada en la Puerta del Sol acabara judicializándose.