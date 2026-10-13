Dimiten 12 concejales del PP de Algeciras y el alcalde se aferra al cargo

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, va a “recuperar” las competencias de las delegaciones de los 12 concejales del PP que presentaron su renuncia a seguir perteneciendo al gobierno local, un paso que dieron tras conocerse una nueva denuncia -la segunda en una semana- por presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP. El Ayuntamiento explicó que estos 12 concejales “han renunciado a sus responsabilidades” en el equipo de Gobierno municipal, así como a las tenencias de Alcaldía que algunos de ellos venían ostentando “desde que les fueron conferidas por el alcalde en junio de 2023”.

Todas sus competencias las recupera directamente el alcalde, que “podrá conferirlas a otros concejales”, en concreto se refiere a los tres concejales del PP que no firmaron la petición de renuncia del alcalde, y que tampoco abandonaron el gobierno. De esta manera, Landaluce mantiene su cargo como alcalde a pesar de las reiteradas peticiones de dimisión, tanto desde su propio partido, como desde la oposición, y después de que volviese a proclamar su inocencia sobre las denuncias por agresión sexual en su contra y asegurar que todo esto se produce porque “quieren mi muerte política y social”.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), señaló ayer que apoya “al cien por cien” la exigencia que trasladó la dirección provincial del PP de Cádiz para que José Ignacio Landaluce dimita de manera inmediata. Sanz puntualizó que en estos momentos no tiene capacidad de dirección dentro del partido, pero aseguró que está de acuerdo con la postura adoptada por la formación. “Estoy al cien por cien de acuerdo con lo que han trasladado los dirigentes del Partido Popular en ese ámbito”, ha zanjado el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.