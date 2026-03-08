Cada diputado gasta de media 13.300 euros al año en viajes

El Congreso de los diputados invirtió 4,65 millones de euros en desplazamientos de sus señorías por territorio nacional durante el año pasado, lo que equivale a un gasto medio por parlamentario de 13.300 euros, según los últimos datos proporcionados por la Cámara. En concreto, la facturación total durante el año 2025, que incluye gastos de gestión, cambios, cancelaciones y billetes emitidos pendientes de uso, ascendió a 4.654.971,88 euros, 708.929 euros más que los 3.946.042,57 ya efectivamente abonados.

Del total de ese gasto ya ejecutado, el grueso -3.032.421,79 euros- corresponde a la denominada actividad parlamentaria, es decir, los movimientos de los diputados y diputadas entre Madrid y las distintas circunscripciones y viceversa. Y a ellos hay que sumar los 902.700,42 euros destinados a sufragar los desplazamientos de diputados por actividad política y otros 10.920,32 euros correspondientes a viajes oficiales en representación de la Cámara.

Con respecto al año 2024, el gasto en viajes nacionales cayeron en 161.076,16 euros, un 3,35% menos. Sin embargo entre 2023 y 2024 hubo un aumento de cerca del 30%, pues en julio de 2023 se celebraron elecciones generales y ese año hubo varios meses con el Congreso disuelto o funcionando a medio gas porque no se formó gobierno hasta noviembre. En concreto, en 2023 la facturación había caído a 3,74 millones de euros.

Gasto total

Según las cifras recogidas y que son públicas, el gasto total por viajes desde el inicio de la legislatura supera ya los 11 millones de euros y se sitúa, por tanto, un millón por debajo de los 12,2 millones de la legislatura anterior, que estuvo marcada por la pandemia de coronavirus que restringió considerablemente los desplazamientos de sus señorías durante meses.