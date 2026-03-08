Cada diputado gasta de media 13.300 euros al año en viajes
INFORME
En lo que va de legislatura se destinaron más de once millones de euros en desplazamientos. Mientras que el gasto en viajes nacionales de los diputados cayó un 3,35% con respecto al 2024
El Congreso de los diputados invirtió 4,65 millones de euros en desplazamientos de sus señorías por territorio nacional durante el año pasado, lo que equivale a un gasto medio por parlamentario de 13.300 euros, según los últimos datos proporcionados por la Cámara. En concreto, la facturación total durante el año 2025, que incluye gastos de gestión, cambios, cancelaciones y billetes emitidos pendientes de uso, ascendió a 4.654.971,88 euros, 708.929 euros más que los 3.946.042,57 ya efectivamente abonados.
Del total de ese gasto ya ejecutado, el grueso -3.032.421,79 euros- corresponde a la denominada actividad parlamentaria, es decir, los movimientos de los diputados y diputadas entre Madrid y las distintas circunscripciones y viceversa. Y a ellos hay que sumar los 902.700,42 euros destinados a sufragar los desplazamientos de diputados por actividad política y otros 10.920,32 euros correspondientes a viajes oficiales en representación de la Cámara.
Con respecto al año 2024, el gasto en viajes nacionales cayeron en 161.076,16 euros, un 3,35% menos. Sin embargo entre 2023 y 2024 hubo un aumento de cerca del 30%, pues en julio de 2023 se celebraron elecciones generales y ese año hubo varios meses con el Congreso disuelto o funcionando a medio gas porque no se formó gobierno hasta noviembre. En concreto, en 2023 la facturación había caído a 3,74 millones de euros.
Gasto total
Según las cifras recogidas y que son públicas, el gasto total por viajes desde el inicio de la legislatura supera ya los 11 millones de euros y se sitúa, por tanto, un millón por debajo de los 12,2 millones de la legislatura anterior, que estuvo marcada por la pandemia de coronavirus que restringió considerablemente los desplazamientos de sus señorías durante meses.
El Senado también bate récord de gasto
El Senado español alcanzó -y ya superó- un récord histórico de gasto en viajes de sus señorías, acumulando más de 8,8 millones de euros en desplazamientos durante los dos años y medio que lleva en curso la XV Legislatura. Esta cifra supone un hito sin precedentes desde que, hace una década, la Cámara Alta comenzó a publicar datos oficiales sobre este tipo de gastos. La cifra actual supera incluso el gasto total de dos legislaturas completas anteriores. Por ejemplo, la legislatura que se extendió desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2023 acumuló 8,7 millones de euros en viajes, en un contexto marcado por las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia de Covid-19. Otra, la comprendida entre julio de 2016 y marzo de 2019, sumó 8,4 millones de euros en desplazamientos.
