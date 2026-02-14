Emergencias activa el nivel rojo de alerta en Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió a los móviles de toda la población de la Comunidad Valenciana dos mensajes Es-Alert por el fuerte viento, con alerta en nivel rojo en la provincia de Castellón.

En concreto, se remitieron dos mensajes redactados en castellano y valenciano. En Castellón, en el mensaje enviado a la ciudadanía se recuerda el nivel rojo de alerta con inicio estimado a las 00.00 horas de este sábado, por lo que se pide evitar desplazamientos y llamadas innecesarias al 112, además de seguir las indicaciones de las autoridades. En caso de emergencia, se recomienda llamar al teléfono 112.

En las provincias de Valencia y Alicante se advirtió de los vientos fuertes se prolongan este sábado, con tendencia a intensificarse. También se instó a evitar desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias al 112, así como de seguir las indicaciones de las autoridades.

Desde Emergencias, a través de redes sociales, recomendaron extremar las precauciones, estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de las alertas, informarse por los canales oficiales y, en caso de emergencia, llamar al 112.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también compartió un mensaje en sus canales oficiales en el que pide “máxima precaución, por favor”.

El aviso especial advirtió que se mantiene la previsión de que, durante el fin de semana, el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado, cuya situación presenta “un riesgo extremo” en la provincia de Castellón donde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían superarse los 140 km/h en el interior y 130 km/h en el litoral.

“Tren de borrascas”

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, manifestó ayer que las incidencias gestionadas durante todo el “tren de borrascas” que se ha vivido en Andalucía podrían alcanzar las 12.000, apuntando que nunca “habíamos vivido una emergencia” de este nivel.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, manifestó que, de acuerdo con los informes de que dispone de la Agencia de Meteorología, en “esta tarde noche, tendremos lo que parece ser el fin de este terrible tren de borrasca”.

La borrasca “Oriana” provocará tiempo adverso hoy en la península y Baleares, con rachas muy fuertes de viento de más de 100 kilómetros por hora (km/h) en el este peninsular, temporal marítimo, lluvias y nevadas en cotas bajas (700 metros en el norte este viernes y 500 m el sábado), de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Además, las temperaturas descenderán y se amanecerá con heladas hoy y mañana. Sin embargo, a partir de mañana subirán las temperaturas y se impondrá el anticiclón y al menos durante unos días las precipitaciones quedarán acotadas a zonas del norte peninsular.

De acuerdo con Del Campo, las precipitaciones más abundantes se registrarán en Galicia, Cantábrico y en zonas de montaña de la península.