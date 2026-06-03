PAU 2026
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Un error en el examen de Biología de la PAU obliga a corregir una pregunta a los 20 minutos de la prueba en Cantabria

PREGUNTADE 0,4 PUNTOS

Un error en un ejercicio de Biología de la PAU en Cantabria obligó a corregir el examen a los 20 minutos de iniciarse. La incidencia afectó a una pregunta valorada en 0,40 puntos.

La Región
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Publicado: 03 jun 2026 - 18:35 Actualizado: 03 jun 2026 - 18:36
Alumnos en el primer día de la PAU en Cantabria
Alumnos en el primer día de la PAU en Cantabria | Europa Press

La Universidad de Cantabria (UC) tuvo que corregir este miércoles una errata detectada en uno de los ejercicios del examen de Biología de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Según informó la institución, el fallo se localizó apenas 20 minutos después del inicio de la prueba y fue comunicado de inmediato a todas las aulas.

El error afectaba a la pregunta b) del apartado 2, valorada con 0,40 puntos. En concreto, una figura incluida en el ejercicio contenía una letra incorrecta. La UC aclaró que donde aparecía una "T" debía figurar una "U", una modificación que permitió a los estudiantes resolver correctamente el problema planteado.

Desde la universidad restaron importancia a la incidencia y la calificaron como un "pequeño error", subrayando que la corrección se trasladó a todas las series del examen para garantizar la igualdad de condiciones entre los aspirantes.

Por otra parte, la UC también confirmó que los avisos registrados por los nuevos sistemas de detección de dispositivos tecnológicos durante la PAU han resultado ser "falsas alarmas". Este año, la principal novedad de las pruebas es la incorporación de detectores de frecuencia y campos magnéticos para prevenir posibles casos de copia.

En Cantabria se presentan a la PAU 3.343 estudiantes, un 7,8 % más que en la convocatoria anterior. Las calificaciones provisionales se publicarán el próximo 12 de junio.

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