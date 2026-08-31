España prorroga 15 días el control a pasajeros de Italia

El Gobierno de España decidió prorrogar durante 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire acceden al territorio nacional procedentes de Italia, tras la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de mantener la suspensión del acuerdo de Schengen con España por la crisis de Ceuta, según informó el Ministerio del Interior. Estos controles se instauraron el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes y se prolongarán otros 15 días después de que el Gobierno de Italia adoptase ayer una ampliación por este mismo plazo de tiempo de la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación.

De esta forma, Italia seguirá sometiendo a controles fronterizos a personas procedentes de España, en medio de la crisis surgida entre Madrid y Roma por la gestión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.

Según informa la agencia italiana ADN Kronos, el Ministerio del Interior italiano tomó la decisión que notificará en breve a la Unión Europea (UE), a quien debe informar ya que se trata de una medida extraordinaria en el contexto de la libre circulación europea. La decisión se la transmitió el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una “constructiva conversación telefónica”, informó la citada agencia, que señala que Roma justifica su medida por el análisis realizado por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad Fronteriza.

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Persisten los riesgos

A juicio de Italia persisten los elementos de evaluación que llevaron a la reintroducción el pasado 1 de agosto de los controles fronterizos con vuelos y barcos procedentes de España, pero tiene en cuenta “las iniciativas ya emprendidas por España, junto con la Unión Europea, para que la situación en esa zona pueda encaminarse hacia una próxima normalización”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió precisamente a dichos controles ayer, asegurando que no tienen “ningún sentido”. Recordó que España ayudó a Italia a acoger a inmigrantes llegados a la isla de Lampedusa y defendió la necesidad de solidaridad. Sánchez lamentó la carta de 22 líderes europeos, entre ellos Meloni cuestionando la política migratoria del Ejecutivo español y esgrimió que siempre defendió que los países europeos en primera línea que sufren la llegada de migración irregular, como España e Italia, necesitan “la solidaridad de los países centroeuropeos y del norte de Europa”. El Gobierno español adoptó en reciprocidad la reinstauración de los controles Schengen para los viajeros procedentes de Italia aunque la medida podría revocarse si Italia reconsidera su postura.