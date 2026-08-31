La vida en cálculos

Nunca he tenido gran confianza en las encuestas y mucho menos si las firman los chicos de Tezanos, en cuyo caso lo recomendable es leerlas al revés como si estuvieran escritas en árabe. Se debe probablemente a que yo me llevo bien con las letras y mal con los números, salvo en el caso de que esté la música de por medio. Entonces entramos en los asuntos del ritmo, el compás los tiempos y los espacios que es muy otra cosa.

Augura un crecimiento notable de Vox que comienza a introducirse en una sociedad de muy mal humor, iracunda y defraudada cuya radicalización no es difícil de explicar

Digo lo de las encuestas, porque la última que he leído pronostica una catástrofe para el PSOE de Sánchez, al que le recuerda la pérdida de casi dos millones y medio de votantes tras el tratamiento de la crisis de Ceuta y sus posteriores juicios sobre el episodio. La última, propuesta por Sigma Dos, no otorga ni escaños nuevos ni mejora alguna en las cifras al primer partido de la oposición que sigue clavado en el 30% de los votos y los 143 escaños, pero atribuye la cada vez más amplia diferencia entre ambas instancias a la merma del partido gobernante, al que le pronostica diecinueve escaños menos y bajando. También augura un crecimiento notable de Vox que comienza a introducirse en una sociedad de muy mal humor, iracunda y defraudada cuya radicalización no es difícil de explicar, y de cuya inspiración hay responsables.

Las encuestas es cierto que como el papel lo admiten todo, tienen la ventaja de poder ser sometidas a infinidad de interpretaciones, todas en sintonía con el contenido del pronóstico y de acuerdo con la posición ideológica del que las consulta. Como los tiempos que antes eran eternos ahora son vertiginosos, nada puede aguantar un lapso prudencial de vigencia y los vaticinios no es frecuente que duren más de una semana. Teniendo en cuentas que La Moncloa cuenta a día de hoy con unos 450 asesores de los mil que se calcula están en nómina del Gobierno, a alguien se le ocurrirá algo para aminorar este cataclismo cuyos resultados naturalmente no comparte el CIS para el cual, los resultados serían más o menos los mismos solo que al revés. El PSOE obtendría el 33% y el PP obtendría el 25%, casi a 8 puntos de distancia. Quizá esa sea una de las estrategias. Al fin y al cabo, el CIS podría considerarse como otro más de esos asesores.