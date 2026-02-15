Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso: “PP y Vox tienen que entenderse”

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, criticó a Pedro Sánchez por "acelerar los pactos más radicales con sus socios más radicales", y ha afirmado que "PP y Vox tienen que entenderse. Los españoles merecen otro Gobierno y hay que acelerar eso".

"PP y Vox tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo porque la prioridad no son nuestros partidos, son los españoles", expresó este domingo Muñoz ante los medios.

Dejando claro que ambos partidos tienen muchas cuestiones en las que no están de acuerdo debido a que son partidos distintos, hay otras en las que sí.

Puntos en común entre PP y VOX

Entre las cuestiones en las que PP y Vox "están de acuerdo", Muñoz recordó que en julio el PP anunció que prohibiría el burka integral en toda España "en la esfera pública". Asimismo, indicó que hace 15 días el PP de Baleares aprobaba, a iniciativa propia, una proposición de ley para instar al Gobierno de España a que prohíba el burka en espacios públicos.

"Hoy mismo, en una entrevista, nuestro presidente Feijóo incide en esta cuestión. El martes, Vox ha presentado y ha planteado que se tome en consideración una proposición de ley para prohibir el burka en espacios públicos". En esta línea, la portavoz aseguró que "el PP aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento".

Asimismo, la portavoz del PP en el Congreso cargó contra el Gobierno de Sánchez asegurando que "esta semana en el País Vasco con una consejera del Partido Socialista está sacando antes de tiempo a sanguinarios etarras a la calle" y criticó que "la aceleración de la regulación masiva de inmigrantes" se trata de una medida "para contentar a Podemos". Además, ha culpado al Gobierno del "colapso" de los servicios públicos y ha afirmado que "es incapaz de traer unos presupuestos a la Cámara".

"Esto nos lleva a pensar que hace falta un giro de 180 grados", dijo Muñoz. "PP y Vox tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen y en que en el relato lo importante es que los españoles tengan un Gobierno que cambie todo lo que ha destruido Pedro Sánchez", sentenció Muñoz.