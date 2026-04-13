La exmujer de Koldo no se reconoce en los whatsapp que hablan de “chistorras”

Patricia Uriz, la expareja del exasesor ministerial Koldo García, declaró como testigo en el Tribunal Supremo que los mensajes de WhatsApp que los investigadores vinculan a dinero como “chistorras”, “soles” y “lechugas” no encajan” en su forma de expresarse y manifestó que los gastos que el PSOE devolvía a su exmarido “siempre fue en efectivo”. Así se expresó Uriz ayer en su testifical en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de las mascarillas durante la pandemia, en el que están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama.

La expareja de Koldo explicó que “tiene que haber algo antes o después” de los mencionados mensajes que aparecen en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e indicó que, cuando trabajaban en el ministerio, su expareja podía enviarle “200 mensajes en un solo día”. Además, señaló que tenía dos teléfonos y que “a veces, escribía en uno, luego escribía al otro”, provocando que fuese “un poco complicado seguir las conversaciones”. “Porque los señores de la UCO han dicho que estaban en mi móvil. Si no, hubiera pensado que no, que eso no lo he podido escribir yo, porque no encajan con mi manera de escribir y de expresarme”, declaró.

Uriz afirmó que desde Ferraz se pagaba “siempre en efectivo”, mientras que en el ministerio “algunas pagaban por transferencia y algunas lo daban en efectivo”. Indicó que, para pasar los gastos al PSOE, se “recolectaban todos los tickets y se hacía un Excel con la fecha, el lugar y el importe, y se le pasaba a Ferraz”. Esto se debía a que los socialistas “solo pagaban si tenían los tickets” o “una justificación”. De hecho, contó que Koldo perdió un recibo “y se quedó sin cobrarlo porque Ferraz era muy rígido”. Uriz manifestó que “no veía” con qué tipo de billetes se hacían los reembolsos, que se realizaban “en sobres cerrados”, pero reconoció que a veces iba ella a recoger los que le correspondían a Ábalos y su exasesor “si ellos no estaban”. “Yo le daba el sobre a Koldo y el de Ábalos, normalmente, se lo dejaba a la secretaria que tenía en el Ministerio. Y ella es la que se lo depositaba en el despacho”, explicó.

La abogada preguntó a su representada si alguna vez había recibido algún “pago directo” de Aldama, lo que negó. Sí que reconoció que había escuchado a su entonces marido hablar de él “como de alguien que le había pedido ayuda”, pero “normalmente no le preguntaba sobre cosas del ministerio”.