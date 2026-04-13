Se le ha escuchado contarlo al humorista y actor Leo Harlem, aunque puede ser también un dicho de la cultura popular, que las cortinas en las puertas no son para que no entren las moscas sino para no dejarlas salir. Tanto Irán como Estados Unidos están dispuestos a poner una cortina en el estrecho de Ormuz y que ni entren ni salgan los petroleros, los gaseros, los metaneros y todos los mercantes con los derivados del petróleo que se aprovisionan en los países del golfo Pérsico, que quien sabe si no pasara a denominarse golfo de Donald Trump después de la guerra. La cuestión es que Irán no deja salir a los buques si no pagan un peaje y si no son de su grupo de amigos, y ahora Trump ha decidido que tampoco entre ningún barco de ningún tipo y que tampoco salgan aquellos que le convienen a Irán. O sea que Trump ha corrido una tupida cortina que ha dejado a todas las moscas sin poder entrar o salir. Y quiere que el “fly” para acabar con esa situación lo pongan los países aliados de Washington.