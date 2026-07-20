La expareja de Ábalos se niega a declarar en su primera citación como imputada en el caso Koldo

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha optado este lunes por no responder a ninguna pregunta en su primera declaración como investigada en el 'caso Koldo' ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Así lo han indicado fuentes jurídicas, que han precisado que Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, también citado este lunes en calidad de investigado, se acogió igualmente a su derecho a no declarar. Únicamente señaló que no conocía a Jéssica Rodríguez antes de que esta comenzase a trabajar en la empresa pública Ineco.

Tanto Rodríguez como Joseba García fueron llamados a declarar como investigados después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, que, en un escrito, aludió a que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso mascarillas', que condenó a Ábalos a 24 años de prisión, contiene "datos que apuntan a la intervención" del hermano de Koldo García en la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

Asimismo, Joseba García negó este lunes haber tenido relación alguna con la contratación de Rodríguez en Ineco, según las mismas fuentes.

También estaba citado como investigado Ignacio Zaldívar, exdirector de Gestión Administrativa de Adif, quien siguió la misma estrategia y se negó a declarar.

En su escrito, Anticorrupción atribuye a Rodríguez, García y Zaldívar presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, subrayando la "eventual responsabilidad penal" de la expareja de Ábalos, a la que considera la "principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación" en ambas empresas públicas.

El supuesto objetivo era cobrar sin trabajar

"Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibiera un salario mensual", sostiene la Fiscalía.

El Ministerio Público recoge además fragmentos de la sentencia para señalar que Rodríguez afirmó desempeñar tareas administrativas para Joseba García en los informes que remitía a sus responsables en Ineco.

Durante su declaración como testigo en el juicio del 'caso mascarillas', la expareja de Ábalos reconoció que nunca llegó a trabajar en Ineco y aseguró que el exministro conocía la situación. "Yo solamente tenía que hacer lo que Joseba y Koldo me pidieran. Yo cobraba y estaba a la espera de lo que me dijeran que tenía que hacer", explicó.

La contratación en Tragsatec

En relación con su incorporación a Tragsatec, la Fiscalía sostiene, basándose en los hechos considerados probados por el Tribunal Supremo, que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, también investigada en esta causa, encargó a Ignacio Zaldívar realizar las gestiones necesarias para facilitar la contratación de Rodríguez, sin necesidad de una entrevista previa.

El Ministerio Público añade que Zaldívar trasladó a los responsables de Tragsatec que Rodríguez mantenía algún tipo de vínculo con el entonces ministro Ábalos y que la presidenta de Adif tenía interés en que fuera contratada.

En su declaración como testigo durante el juicio del 'caso mascarillas', Zaldívar reconoció que Pardo de Vera le comunicó que Ábalos la había llamado porque, según le trasladó, alguien en Ineco estaba "molestando" a Jéssica.

El exdirectivo de Adif, que se definió como una "correa transmisora" entre Ineco y Pardo de Vera, negó haber tenido conocimiento de que existiera una trabajadora que estuviera en una situación irregular por no fichar. "No, no, hubiese sido una anomalía inadmisible", subrayó.

Asimismo, explicó que percibió "altivez" y "soberbia" en el trato con la expareja de Ábalos cuando intentó resolver un problema relacionado con unos cheques de comida, un episodio al que aseguró no haber dado mayor importancia.

Silencio de los tres investigados

La jornada en la Audiencia Nacional se saldó sin avances sustanciales en la instrucción, después de que los tres investigados citados para declarar —Jéssica Rodríguez, Joseba García e Ignacio Zaldívar— optasen por acogerse a su derecho a no responder a las preguntas del juez, la Fiscalía o las acusaciones.

La investigación trata de esclarecer si la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec formó parte de una red de favores vinculada al entorno de José Luis Ábalos y Koldo García, así como determinar las posibles responsabilidades penales de las personas implicadas en unas incorporaciones laborales que, según sostiene la Fiscalía, pudieron realizarse de forma irregular y con el objetivo de que la expareja del exministro percibiera un salario sin desempeñar actividad laboral efectiva.