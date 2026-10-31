Exteriores eleva a 51 los extranjeros afectados de 23 nacionalidades distintas en el accidente de Urda

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea actualizó las cifras de los ciudadanos extranjeros afectados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo): 51 personas de 23 nacionalidades distintas, entre las cuales figuran dos fallecidos.

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Según fuentes de Exteriores, durante la mañana de ayer constaron 18 ciudadanos extranjeros que salieron ilesos del accidente, 2 fallecidos, 9 heridos y 22 cuya situación queda pendiente de recopilar información.

Diferentes países están en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para intentar localizar a varios de sus ciudadanos que viajaban en los trenes que impactaron durante la mañana de este miércoles en el término municipal de Los Yébenes (Toledo).

Portugal confirmó ayer la muerte de uno de sus nacionales en un breve comunicado del Ministerio de Exteriores portugués donde señala que el fallecido es un hombre, aún no identificado, que viajaba “en uno de los convoyes involucrados en el accidente” en Urda.

“Portugal lamenta profundamente las muertes y lesiones resultantes de este trágico accidente en España, y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con el pueblo y las autoridades españolas”, zanjó.

De esta forma, el ciudadano portugués se convierte en el segundo extranjero cuya muerte ha sido confirmada por Exteriores tras el siniestro. Argentina confirmó el miércoles el fallecimiento de una persona, posteriormente identificada como una mujer de 32 años, según medios del país sudamericano.