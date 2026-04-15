Feijóo acusa a Sánchez de regularizar inmigrantes "a granel", incluso con "antecedentes policiales" o "denuncias por abusos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de "negarse" a dar información al Congreso acerca de cuántos inmigrantes van a ser regularizados tras el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros y ha afirmado que se está gobernando "en contra" del Parlamento y de la "voluntad popular". A su entender, es un "disparate" regularizar "a granel" a personas con "antecedentes policiales" o que "han abusado de una mujer".

"Se está yendo contra la legislación europea, contra los acuerdos del Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de información y por real decreto. Yo creo que esto es un disparate", ha afirmado Feijóo en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Poco antes, en la sesión de control, los diputados del PP Sofía Acedo y Sergio Sayas le han echado en cara a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que no aclare "cuántos inmigrantes van a regularizar". "La Policía dice que podemos estar en torno a 1.300.000 inmigrantes irregulares", ha señalado Acedo.

"No tiene ningún procedente"

A su salida del hemiciclo, Feijóo ha afirmado que el Gobierno "sigue negándose a dar la cifra de inmigrantes irregulares que van a convivir en España con todos sus derechos" y ha subrayado que esto "no tiene ningún precedente".

Feijóo ha afirmado que el Ejecutivo no solo ha aprobado un real decreto en contra de lo votado en el Congreso, sino que, tras una pregunta "muy clara y muy diáfana" del PP sobre cuántos inmigrantes irregulares van a obtener la residencia legal, la ministra "ha negado esa información a la Cámara".

"El Gobierno ya no es que no le haya perdido respeto al Congreso de los Diputados, es que está gobernando en contra del Congreso y, por lo tanto, en contra de la voluntad popular", ha enfatizado, para añadir que el Gobierno no puede "gobernar en contra del Parlamento" porque eso es "especialmente grave".

La regularización debe hacerse de forma "individualizada"

Feijóo ha señalado que la política de inmigración del Gobierno no es "sensata ni responsable" porque la regularización debe hacerse de forma "individualizada". "No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que un inmigrante que "ha delinquido, abusado de una mujer o robado" no debería poder acogerse a ese proceso de regularización, algo que a su juicio "no tiene precedente en la Unión Europea".

El jefe de la oposición ha reiterado que la inmigración debe ser "legal" y "ordenada", con personas que vengan a "aportar y cumplir las leyes", "sin antecedentes penales ni policiales".

Inmigración a "granel" y "efecto llamada"

Feijóo ha alertado contra lo que ha denominado una inmigración "a granel", que podría generar un "efecto llamada" y favorecer la actividad de mafias que trafican con personas, convirtiendo a España en "puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia en la UE".

Según ha recalcado, esto "no lo ha hecho ningún gobierno en la Unión Europea" y supone, a su juicio, un "disparate" que vulnera la legislación europea y los acuerdos del Congreso.