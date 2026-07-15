Feijóo advierte de que no hay familia por encima de la ley

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este martes que la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, confirma que "nadie está por encima de la ley, sea familia de quien sea". El dirigente popular reaccionó así a la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que impone a David Sánchez nueve años de inhabilitación por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa.

Feijóo sostuvo que esta resolución supone la "tercera condena" relacionada con el entorno de Pedro Sánchez

Feijóo sostuvo que esta resolución supone la "tercera condena" relacionada con el entorno de Pedro Sánchez, tras las del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del exministro José Luis Ábalos. En un mensaje publicado en la red social X, recordó además unas declaraciones del presidente en las que afirmaba que "la verdad acabará imponiéndose". "Pues aquí está", escribió, añadiendo que el funcionamiento de la Justicia "debería reconfortar a todos los españoles".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, también cargó contra el Ejecutivo y aseguró que la sentencia vuelve a situar a la Justicia "en contra del entorno de Pedro Sánchez". En su mensaje, mencionó igualmente al fiscal general del Estado, a Ábalos, a Koldo García y al hermano del presidente para sostener que las resoluciones judiciales afectan al "sanchismo".

En la misma línea, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, afirmó que la condena "inhabilita a Sánchez para seguir ni un día más como presidente del Gobierno". Asimismo, acusó al PSOE de intentar obstaculizar la acción de la Justicia.

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del partido, Carmen Fúnez, señaló que el presidente "sigue haciendo historia, pero en el lado equivocado", aludiendo a la condena de su hermano. A su juicio, la resolución judicial "inhabilita a David Sánchez y también a su hermano en términos políticos".

Desde el Congreso, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, calificó la jornada de "día histórico" y sostuvo que la condena evidencia un caso de prevaricación relacionado con la creación de una plaza pública en la Diputación de Badajoz. A su entender, una situación de este tipo "haría caer a cualquier Gobierno", por lo que reclamó la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también exigió la dimisión del presidente y se preguntó en redes sociales "cuántas sentencias más" deben producirse antes de que Pedro Sánchez convoque a las urnas.