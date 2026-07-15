Merecemos más y mejor atención

CARTAS AL DIRECTOR
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CARTAS AL DIRECTOR
A través de la información que se nos transmite, por distintos medios, tenemos conocimiento de aquellos servicios que el Estado fue trasladando a las Autonomías, para acercar su gestión a los ciudadanos. Todas las transferencias fueron acompañadas de suficiente dotación económica, de tal forma que la ciudadanía tuviera acceso a los mismos (los servicios)-, sin que le supusiese una carga económica ni merma en la atención demandada.
Por si no fuera suficiente, una vez dada de alta, no puede asistir a las sesiones de rehabilitación diagnosticada, dado que el centro de Piñor está saturado de pacientes"
Visto así, resulta muy atractivo el sistema autonómico, pero una vez que alguien necesita algo tan fundamental como el derecho a la atención sanitaria, se encuentra con múltiples carencias que para quien necesita una atención urgente, de carácter vital, le resulta inaceptable el déficit existente.
Así nos encontramos, por ejemplo, que una persona que sufre un ictus de imprescindible urgencia, en el CHUO no puede ser tratada por falta de medios materiales y técnicos, siendo desviada al A. Cunqueiro de Vigo. Aquí se acabó la urgencia, ya que el traslado en ambulancia requiere, al menos, más de dos horas para el traslado y atención. Un tiempo vital para este tipo de dolencias, por mucho que el tal vehículo esté medicalizado.
La crudeza de esta realidad, que arriesga la vida de una persona por carecer de los medios necesarios en este centro sanitario y que debe dar cobertura a más de trescientas mil personas, nos lleva a la conclusión de que el sistema, siendo bueno, está desatendido y mercantilizado por aquellos que el pueblo elige para gestionar lo público eficazmente.
Por si no fuera suficiente, una vez dada de alta, no puede asistir a las sesiones de rehabilitación diagnosticada, dado que el centro de Piñor está saturado de pacientes. La alternativa es acudir a un centro privado, con lo que ello significa de coste sin ser asumido el mismo por el servicio público de salud.
Se necesitan gestores que prioricen las necesidades de las personas, a sus intereses particulares. De lo contrario se pueden encontrar con una sociedad frustrada que reniegue de los trepas oportunistas e ignorantes, encargados de gestionar el bien común por mandato popular.
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